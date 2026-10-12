Scuola di italiano per stranieri, al via i corsi della Cgil: iscrizioni aperte fino al 27 ottobre

Imparare la lingua italiana per essere più autonomi nella vita quotidiana, nel lavoro, nell’accesso ai servizi e nell’esercizio dei propri diritti. Riparte anche per l’anno scolastico 2026/2027 la Scuola di italiano per stranieri promossa dallo SPI CGIL e dalla CGIL di Piacenza, nell’ambito del progetto C.A.S.A., realizzato dalle Leghe SPI Centro e Farnesiana in collaborazione con l’Ufficio Stranieri della Camera del Lavoro.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27 ottobre 2026, mentre le lezioni inizieranno mercoledì 14 ottobre e proseguiranno fino all’8 giugno 2027.

La novità più significativa di questa edizione riguarda la possibilità di ottenere un riconoscimento formale delle competenze linguistiche acquisite. Grazie a una convenzione con il CPIA di Piacenza (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), le studentesse e gli studenti del livello A2 potranno sostenere il test finalizzato al conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua italiana, un requisito importante anche per diversi adempimenti amministrativi, tra cui la richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Un’opportunità che rafforza il valore della scuola, andando oltre l’apprendimento linguistico e offrendo strumenti concreti per favorire l’inclusione sociale, la partecipazione e l’autonomia delle persone di origine straniera.

L’iniziativa conferma l’impegno della CGIL e del sindacato pensionati SPI sul terreno dell’accoglienza e dell’integrazione. Un progetto che valorizza anche il ruolo delle Leghe SPI e l’impegno di chi, attraverso l’attività volontaria, contribuisce a costruire occasioni di incontro, apprendimento e conoscenza reciproca.

Due i livelli di insegnamento previsti. Il corso A1 si svolgerà il martedì e il giovedì, dalle 17.30 alle 19.30, mentre quello A2 è in programma il lunedì e il mercoledì, sempre dalle 17.30 alle 19.30. Al momento dell’iscrizione è previsto un test di ingresso per individuare il livello più adeguato alle competenze dei partecipanti.

Le lezioni si terranno nella sala “Guido Rossa”, al secondo piano della Camera del Lavoro Territoriale di Piacenza, in via XXIV Maggio 18.

Come iscriversi. È possibile iscriversi fino al 27 ottobre rivolgendosi all’Ufficio Stranieri o all’Ufficio Pensionati della CGIL, al secondo piano della sede di via XXIV Maggio 18.

Per informazioni: 0523 459750 – 0523 459732.