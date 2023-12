Sede unica per la polizia locale, Tarasconi: “Ci stiamo lavorando”. Centrodestra: “Basta aspettare, agire ora”

Prosegue l’iter del consiglio comunale verso l’approvazione del Bilancio 2024 – 2026. Seconda seduta in due giorni mentre una terza si terrà domani. Sedute mirate a discutere gli ordini del giorno proposte dalle opposizioni e gli emendamenti al DUP. Ricordiamo che il governo ha di fatto imposto agli enti comunali di approvare il bilancio previsionale entro il 31 dicembre. Ieri è proseguita quindi la disamina con le conseguenti approvazioni o bocciature.

Tra i temi trattati il nuovo comando della polizia locale, avanzato da Luigi Rabuffi di Alternativa per Piacenza.

“Individuare la nuova sede del comando di polizia locale sia utilizzando beni propri sia valutando adeguate soluzioni di mercato. Il mio emendamento punta soltanto a riproporre, come avvenuto in passato in più occasioni senza che ci fossero le condizioni per realizzarlo, il tema della sede unica. E’ un tema che ci accompagna da tanto tempo e che era stato proposto dalle stesse rappresentanze sindacali della polizia locale. L’idea di accorpare in un’unica sede l’intera struttura della polizia locale del comune di Piacenza compresa l’area per depositare attrezzature e mezzi è sempre sembrata ottimale”.

A Rabuffi ha risposto il sindaco Katia Tarasconi

“Abbiamo già parlato di questa cosa all’interno della commissione. Riteniamo che aggiungere la parola “unica” al documento di programmazione, benché sarebbe auspicabile, risulterebbe limitante perché in questo momento abbiamo la polizia locale dislocata in tantissimi luoghi. Stiamo facendo delle ricerche, abbiamo anche delle idee che vi abbiamo sottoposto però, prima di scrivere nero su bianco qual è la strada che si prenderà vediamo di aver valutato bene le varie opzioni”.

Sul tema interviene anche il centrodestra

“Il sindaco colloca il tema della sede unica nella più ampia di un riordino degli uffici comunali. E’ comprensibile, ma ho qualche perplessità. E’ dal 2005 che sento parlare in questo consiglio comunale della sede unica degli uffici comunali. Secondo me bisogna avere il coraggio di fare una scelta. La sede unica della polizia locale è una priorità, è riconosciuto da tutti, garantirebbe maggiore operatività: se non lo si fa adesso non lo si fa nemmeno dopo. E’ un intervento che dobbiamo mettere a regime entro il 2026”.

D’accordo con Trespidi anche Luca Zandonella, consigliere della Lega: “E’ da tanti anni che si tratta il tema, è scontato che la nuova sede debba essere unica”.