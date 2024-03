Contributi e finanziamenti per valorizzare l’attività, due seminari di Confesercenti

Il turismo rappresenta un settore di fondamentale importanza per l’economia dell’intero Paese. L’apporto di bar, ristoranti, trattorie è oltremodo importante.

E’ di pochi giorni l’avvio del cosiddetto click day del bando Nazionale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano dedicato alle attività di Ristorazione con somministrazione, Gelaterie, pasticcerie e Produzione di pasticceria fresca.

Per sostenere ed ulteriormente rilanciare il settore, anche la regione Emilia-Romagna sta per approvare un nuovo bando volto a sostenere l’innovazione e gli investimenti necessari per rendere più moderne e competitive le imprese del commercio (sia in sede fissa che ambulante), i pubblici esercizi con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed infine le attività di trattenimento danzante.

Un nuovo importante contributo a favore delle imprese di questo settore.

Nello stesso tempo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovissimo Piano Industria 5.0, che prevede, insieme all’attuale 4.0, un piano di oltre 12 miliardi di euro di risorse da destinare alle imprese nei prossimi due anni. Il tutto legato alla innovazione ed alla transizione digitale, oltre a sistemi e meccanismi di efficientamento energetico.

Per fornire ogni utile informazione e per garantire la possibilità alle imprese interessate di poter richiedere i contributi suddetti (a Fondo Perduto) la nostra associazione, grazie alla collaborazione e supporto di Infomedia formazione, ha organizzato due momenti informativi e divulgativi aperti a tutti (associati e non). Si prospettano stringenti scadenze, pertanto si rende indispensabile un’immediata attivazione per l’eventuale istruttoria delle domande.

In particolare: