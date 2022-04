Strada Provinciale n. 18 di Zerba, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba, fra le località Vesimo e Pei nel territorio comunale di Zerba, è in corso l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una percorrenza stradale fra le progressive km 12+810 e km 18+630 circa in lato sinistro, per la posa di cavo fibra ottica eseguita mediante scavo minitrincea.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, lungo la Strada Provinciale n. 18 di Zerba, dalla progressiva km 12+810 circa alla progressiva km 18+630 circa, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, dal giorno 20.04.2022 al giorno 03.06.2022, nel territorio comunale di Zerba.