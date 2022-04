“Clown in Sconcerto”, il regalo di Metronotte Vigilanza ai giovanissimi piacentini: appuntamento il primo giugno, spettacolo coi Manicomics

Un’iniziativa, dedicata ai bambini, ideata e promossa da Metronotte Vigilanza.

Grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale Manicomics, andrà in scena, nella giornata del 1° giugno 2022, lo spettacolo “Clown in sconcerto”, interamente offerto da Metronotte Vigilanza, ai giovani alunni di tre istituti scolastici piacentini. I destinatari di questa rappresentazione saranno i bimbi delle uscenti classi quinte, delle scuole primarie G. Alberoni, G. Mazzini e G. Taverna.

“Un modo, da parte nostra e del nostro istituto, di regalare agli studenti la magia del teatro nella splendida cornice dell’antico auditorium, ex-chiesa di Santa Maria della Pace, di Via Scalabrini 19 a Piacenza”, scrive in una nota l’istituto di vigilanza.

“Dopo 2 anni di pandemia, che ci ha costretto a nuove regole e restrizioni, ricominciare a scatenare la fantasia attraverso il delicato linguaggio dei Manicomics e del loro clown, poeta ingenuo ed eterno bambino, ci sembra un modo per essere presenti e prenderci cura in modo concreto, del territorio in cui abitiamo”.

Lo spettacolo

Provate ad immaginare due inservienti che a causa di uno sciopero dei musicisti si mettono a dirigere un concerto senza l’orchestra, e per non rinunciare al magro ingaggio si inventano situazioni al limite della follia, diventando loro stessi musicisti, illusionisti, intrattenitori ecc…. ecc.… sfruttando la loro arte, quella che Totò gli ha insegnato: l’arte dell’arrangiarsi. E sarà proprio così poiché riusciranno ad intrattenere e a coinvolgere il pubblico nell’attesa di una improbabile vera orchestra.

Lo spettacolo di Manicomics Teatro, “Clown in Sconcerto” è interpretato da due attori utilizzando il linguaggio clownesco sempre in bilico tra realtà e fantasia, alternando momenti di ingenua lucidità ad altri di ordinaria pazzia. Lo spettacolo coinvolge un pubblico eterogeneo, grazie ad una forte carica comica con tante situazioni clownesche che rendono appassionante uno spettacolo semplice, comunicativo e divertente, dal ritmo veloce. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico eterogeneo, legato alla tematica della musica, mirato ad avvicinare i più giovani al mondo del teatro e alla conoscenza dell’opera e dei grandi compositori attraverso il divertimento e il gioco del teatro. ADATTO a TUTTI

Durata: 45 minuti Genere: comicità, teatro visuale Tecniche: teatro d’attore, clownerie, slapstick