Serie A2 – La magia di Bonacini regala la vittoria all’Assigeco Piacenza, Orzinuovi battuta 57-54 sulla sirena

A metà esatta del girone d’andata l’Assigeco Piacenza di coach Salieri batte al PalaBanca Orzinuovi grazie ad un pazzesco canestro sulla sirena da parte di Bonacini: il finale è 57-54.

Dopo un avvio sprint da parte degli ospiti (che scappano via 9-0), in uscita dal timeout chiamato da Salieri l’Assigeco torna in scia e la partita si gioca punto a punto. Nel secondo quarto totale blackout offensivo di Orzinuovi, che fino alla sirena dell’intervallo aveva segnato la miseria di 4 punti. Piacenza va così avanti all’intervallo 32 a 26. Nel terzo quarto stavolta è l’attacco dell’Assigeco che si spegne completamente: i ragazzi di Salieri non trovano mai la via del canestro, ed il parziale complessivo di 16 a 2 vede gli unici due punti segnati dai biancorossoblu nel corso del quarto ad opera di Miller quando mancavano 15” alla sirena. Nell’ultimo periodo è Sabatini che dà la decisiva scossa ad i suoi con un paio di giocate da vero leader e Piacenza riesce a ricucire e portarsi avanti 50-49. Siamo arrivati pari a 54 nell’ultimo possesso: Sabatini gestisce e scarica in angolo per Bonacini, che si inventa un canestro pazzesco proprio sulla sirena e regala due punti da capogiro per Piacenza.

La cronaca

Parte subito forte Orzinuovi che scappa via con un parziale di 9-0, timeout immediato chiamato da Salieri. La tripla di Miller riporta sotto Piacenza, 10-8. Bel possesso Orzinuovi, Zugno segna la tripla in angolo dopo l’assist di Donzelli. Tripla frontale di Gallo: parità a quota 15. Il tentativo sulla sirena di Miller termina fuori: dopo un quarto di gioco, Assigeco Piacenza 17, Orzinuovi 19.

Secondo Quarto 32-26

Vantaggio Piacenza, bel canestro di Gallo. D’Almeida lotta sotto canestro e pesca il 24-19 per Piacenza. La difesa Assigeco si perde Donzelli, facile canestro a due mani dell’ex. Timeout chiamato da Zanchi: contropiede chiuso da Gallo con una bella schiacciata. Primi punti di Sabatini, 28-23. Serpilli va a segno dopo l’errore: ecco il massimo vantaggio Assigeco 30-23. Con ancora 1′ e 32” il parziale in questo quarto è 13-4 per Piacenza. Zugno sulla sirena riapre lo score per gli ospiti: dopo due quarti l’Assigeco conduce 32 a 26.

Terzo Quarto 34-42

Partenza a rilento per entrambi gli attacchi. Bertini trova il canestro con una bella rovesciata, dall’altra parte errore di Sabatini in contropiede. Orzinuovi torna sotto e anzi, costringe al timeout Salieri sopra 33-32. Attacco di Salieri ancora appannato: ne approfittano gli ospiti che si creano un cuscinetto di 5 punti di vantaggio. Massimo vantaggio Orzinuovi: 40-32. Piacenza ancora ferma a quota zero punti segnato in questo quarto dopo 8 minuti di gioco. Viaggio in lunetta di Leonzio e +10 ospite. Primi punti del quarto a firma di Miller con 15” sul cronometro. Finisce il quarto: Assigeco Piacenza 34, Orzinuovi 42.

Quarto Quarto 57-54

Riprende a macinare finalmente Piacenza: errore di Bonacini, svelto Miller a catturare il rimbalzo ed a convertire in due punti. Sabatini tenda di dare la scossa: gran canestro subendo il fallo, chiuso il gioco da 3 punti dalla lunetta e Piacenza torna sotto a -3. Ancora il capitano biancorossoblù dalla lunetta, 2 su 2. Sempre il 43, stavolta con la tripla! Bonicini in appoggio completa il sorpasso, timeout Orzinuovi sotto 49-50. Gran canestro in avvitamento di Leonzio, 54-52 per gli ospiti. Appoggio al vetro con successo di Sabatini: parità a quota 54. Letteralmente nell’ultimo possesso della partita, Bonacini si inventa un canestro pazzesco cacciando a canestro al tripla decisiva del che regala due punti fondamentali all’Assigeco.