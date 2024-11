Serie A2 – Una brutta Assigeco cade alla Baltur Arena: Cento vince 67-53

Non riesce a trovare il terzo successo consecutivo l’UCC Assigeco Piacenza nella decima giornata di campionato contro la Sella Cento. Sul parquet della Baltur Arena i ragazzi di coach Manzo combattono per tre quarti contro i padroni di casa in una partita a basso punteggio, ma sprofondano nell’ultimo periodo subendo un parziale di 23-8 dovuto a diverse difficoltà a trovare la via del canestro. Trascinati da Davis IV e Berdini gli emiliani superano in classifica i biancorossoblu che, complice la vittoria di Brindisi contro Udine, tornano all’ultimo posto in solitaria. Tuttavia, mercoledì ci sarà già la possibilità del riscatto con il secondo turno infrasettimanale consecutivo tra le mura di casa contro la UEB Gesteco Cividale.

Le parole di coach Manzo

“Faccio i complimenti a Cento perché la partita di oggi era una finale nel vero senso della parola, un match tra due squadre che cercano di emergere dai bassifondi della classifica, e oggi loro hanno mostrato più voglia di vincere di noi. Dal punto di vista difensivo, nonostante qualche errore nelle rotazioni, ci siamo stati, ma in attacco siamo mancati nella continuità e nel giocare di squadra. Abbiamo segnato 53 punti rinunciando a tiri aperti e facendo scelte personali piuttosto che di squadra. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita intensa, lo è stata solo a tratti”.

Sella Cento – UCC Assigeco Piacenza 67-53

(9-8; 20-21; 15-16; 23-8)

Sella Cento: Nicola Berdini 14 (3/4, 2/6), Vittorio Nobile 0 (0/4 da tre), Terry Henderson 8 (3/4, 0/3), Stacy Davis IV 25 (8/12, 2/5), Lorenzo Benvenuti 6 (2/5, 0/1); Nicolas Tanfoglio 0 (0/1 da tre), Alessandro Sperduto 14 (2/3, 3/8), Nicolas Alessandrini 0 (0/1 da tre), Georges Tamani 0. Ne: Carlos Delfino, Marco Ramponi, Massimiliano Moretti. Allenatore: Emanuele Di Paolantonio

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 2 (1/2, 0/1), Desonta Bradford 6 (2/5, 0/5), Niccolò Filoni 7 (1/3, 1/2), Michele Serpilli 0 (0/1, 0/2), Nate Grimes 13 (6/9 da due); Federico Bonacini 11 (1/1, 2/8), Lorenzo Querci 5 (1/2, 1/4), Omer Suljanovic 3 (1/1 da tre), Ursulo D’Almeida 6 (1/7 da due). Ne: Nemanja Gajic, Gianmarco Fiorillo. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo