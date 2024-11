Serie B – I Bees vengono beffati da Capo d’Orlando nell’ultimo quarto; finisce 67-63 per i siciliani

I Fiorenzuola Bees vanno alla caccia della prima vittoria esterna nella trasferta siciliana di Capo d’Orlando ospiti della Infodrive nella 10º Giornata di Campionato.

La cronaca

Fresno da una parte e Pavlovic dall’altra danno il via ad una sfida da subito ad alta intensità per il 7-6 locale al 4’. Barattini e Cecchinato dal centro dell’area penetrano due volte consecutive, con Fresno che inchioda la schiacciata al 7’ e costringe coach Dalmonte al primo timeout sul 17-11.

Pavlovic ricuce con un’altra tripla per il 17-16 al 9’, con Biorac che con la schiacciata inchioda il 19-18 a fine primo quarto. Gayè e Furin si scambiano i canestri incendiando le retine per il 23-22 al 12’, con lo stesso Gayè che si conferma in un momento di grazia e ribalta il match sul 25-26 al 14’.

Venturoli si inventa un gioco da 4 punti che fa esplodere la panchina dei Bees, seguito da un ottimo Spizzichini in fade away per il 27-34 al 17’. I Bees arrivano alla doppia cifra di vantaggio con il 2/2 ai liberi di capitan Bottioni (29-39), con Capo d’Orlando che chiude all’intervallo sul -8 grazie a Furin. 33-41.

Secondo tempo

Cecchinato inventa la tripla con la mano in faccia al rientro dagli spogliatoi e riporta Capo d’Orlando sul 39-45 al 23’, replicando la stessa giocata per il 44-47 e incendiando il pubblico siciliano.

Capo d’Orlando riesce ancora con Cecchinato a mettere il naso avanti, ma Galassi con una tripla fondamentale ricaccia indietro i padroni di casa al 27’. 48-50. Gayè e Voltolini mettono le ali ai Bees sul finale di quarto, costringendo al timeout la panchina locale al 29’. 48-55 e minibreak da 0-5 gialloblu.

Furin cerca di ricucire a 2 possessi di svantaggio, ma il recupero di Voltolini e la tripla di Galassi sulla sirena sono ossigeno per Fiorenzuola, che chiude avanti il terzo quarto sul 51-58. Le polveri nell’ultimo parziale sono inizialmente bagnatissime per entrambe le squadre, ma Furin arriva in doppia cifra ricuce appieno sul 57-59 al 35’ e costringe Fiorenzuola al timeout.

Cecchinato con il jumper contro la tabella al 37’ pareggia la sfida sul 59-59, con Capo d’Orlando che sfrutta il fallo antisportivo fischiato a Biorac e si porta avanti sul 63-60 al 38’. Galassi realizza il primo canestro dal campo del quarto parziale dei Bees al 39’ con una fondamentale tripla del pareggio, ma Barattini a 30 secondi dal termine segna una tripla da 8 metri che fa esplodere il PalaFantozzi. 66-63 e timeout Dalmonte.

Galassi non riesce a realizzare la tripla dopo il timeout, con Cecchinato che chiude la sfida sul 67-63 finale.

Infodrive Capo d’Orlando vs Fiorenzuola Bees 67-63

(19-18; 33-41; 51-58)

Capo d’Orlando: Moltrasio 2; Cecchinato 15; Antonietti 8; Jasaitis ne; Marini 5; Pagano ne; Furin 12; Barattini 12; Galipó; Malaventura; Fresno 13. All. Bolignano

Fiorenzuola Bees: Pavlovic 15; Biorac 2; Galassi 11; Venturoli 8; Bottioni 4; Clerici ne; Seck 2; Voltolini 6; Gayè 11; Spizzichini 4; Negri. All. Dalmonte