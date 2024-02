Serie B – La Bakery Piacenza affronta Legnano tra le mura amiche del PalaBakery – AUDIO

In vista della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, ovvero il turno infrasettimanale di mercoledì 14 febbraio 2023, la Bakery Piacenza ospita alle ore 20:30 i Legnano Knights. Un impegno che classifica alla mano mette di fronte due formazioni divise soltanto da due punti, ma che sulla carta sono ben differenti. Infatti, i lombardi sono compagine di grande caratura, costruita per puntare alle posizioni nobili della graduatoria. Proprio nel match dell’andata, l’84-64 della settima giornata, ha fatto vedere tutto il suo potenziale.

Da contraltare, quella gara ha forse rappresentato una, se non la prestazione più deficitaria di questo campionato da parte dei biancorossi. I due punti raccolti soltanto domenica, con la bella e convincente vittoria contro Desio, ha rinvigorito il gruppo che comunque non ha mai smesso di credere fortemente nel lavoro quotidiano in palestra. L’esame Legnano arriva prima della trasferta di Orzinuovi per affrontare Crema, due impegni delicati per la lotta salvezza.

Le parole di Rasio ai microfoni di Radio Sound

Le parole di Giorgio Salvemini, coach della Bakery Piacenza

«La vittoria contro Desio ha finalmente premiato il lavoro che abbiamo continuato a fare nelle ultime settimane, quando non ci siamo mai pianti addosso nei momenti di difficoltà. Siamo soddisfatti di questo successo che ci ha permesso anche di ribaltare la differenza punti contro una nostra diretta concorrente, ma non possiamo cullarci perché abbiamo già di fronte a noi un impegno difficile con il turno infrasettimanale.

Legnano è una squadra dal talento offensivo di primissimo livello per questo campionato, quindi dobbiamo recuperare le nostre energie dato che abbiamo speso molto in difesa, e continuare a stare sul pezzo con la massima concentrazione e a lavorare come stiamo facendo arrivando a raccogliere ciò che meritiamo al momento della gara. Sara una battaglia ancora più dura di quest’ultima».