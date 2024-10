Serie B – Stefano Spizzichini è un nuovo giocatore dei Fiorenzuola Bees

Fiorenzuola Bees è contenta di poter annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Stefano Spizzichini, ala/centro classe 1990 di 203 cm, fino al 30/06/2025.

Dopo aver esordito allora diciassettenne in serie A1 con la maglia della Sutor Montegranaro, Spizzichini ha disputato diverse stagioni tra Serie B e Divisione Nazionale A.

Nel 2015 sale in Serie A2 con la maglia di Agropoli, prima di cominciare un lungo viaggio con le casacche di Recanati, Trapani e Scafati. Sale in A1 con Avellino ad agosto 2018.

Nel 2022/2023 Spizzichini veste la maglia della Viola Reggio Calabria, dove segna il suo career high contro Padova (26 punti e 19 rimbalzi).

Nella scorsa stagione Spizzichini inizia la stagione in in Serie B Interregionale con l’Esperia Cagliari (15,4 punti di media in 5 partite disputate), per poi chiudere la stagione con la Virtus Lumezzane in Serie B Nazionale Old Wild West (8,2 punti e 4,4 rimbalzi di media a partita).

Ecco le prime parole di Stefano Spizzichini con la maglia dei Fiorenzuola Bees

”Sono molto contento di essere un nuovo giocatore dei Bees. Non conoscevo bene l’ambiente di Fiorenzuola, dato che lo scorso anno giocavo nell’altro girone di Serie B Nazionale, ma nelle amichevoli che avevamo fatto ho potuto notare che è una società emergente e piena d’entusiasmo. Devo dire che dalle prime parole fatte e dai primi contatti avuti ho avuto riprova di quella percezione, ed è stato facile trovare un accordo considerato che era la situazione ideale per quello che stavo cercando nella mia carriera.



Credo di poter aggiungere al roster esperienza e tanta voglia di fare, e spero di poter dare quella mano che la società stessa si aspetta che io possa dare.”

A Stefano il benvenuto da parte di tutta la società Fiorenzuola Bees, con il giocatore che già dalla giornata odierna sarà a disposizione di coach Dalmonte e del suo staff.