Da via Farnesiana a via Veneto, da via Borghetto a via San Bartolomeo, riqualificazione in vista tra fine agosto e inizio settembre

Tra l’ultima settimana di agosto e la metà di settembre – salvo condizioni meteo avverse – alcune importanti arterie stradali cittadine saranno oggetto di interventi di riqualificazione i cui cantieri, necessariamente, comporteranno alcune modifiche alla viabilità ordinaria.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Da lunedì 24 agosto, infatti, prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale nel tratto di via Farnesiana compreso tra via Millo e la rotatoria all’intersezione con via Radini Tedeschi e via Rigolli: “Parliamo – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – dello stesso tratto stradale che nell’estate 2025 ha visto il rifacimento della rete acquedottistica e dei relativi allacci, poi ripristinato in via temporanea avendo già programmato di procedere, quest’anno, con l’intervento che inizierà a breve. Lo stesso cantiere interesserà anche via Millo, tra l’incrocio con via Farnesiana sino all’altezza di via Falconi. La durata prevista dei lavori è di circa 15 giorni”.

In base all’avanzamento del cantiere, sarà istituito il senso unico di marcia (dalla rotatoria di via Radini Tedeschi verso il semaforo di via Millo – via Beati) nei tratti di via Farnesiana di volta in volta oggetto dei lavori, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati. In via Nure, via Pollinari e via Pagani, invece, potranno transitare nelle aree oggetto dei lavori i soli residenti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso.

Via Veneto e dintorni

Data di inizio il 24 agosto anche per l’asfaltatura di via Veneto, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio tra strada Agazzana e la Tangenziale e quella all’intersezione con via Pietro Cella e via Bianchi. Occorrerà una decina di giorni circa per completare i lavori, tra il risanamento dell’asfalto e il rifacimento della segnaletica stradale: il cantiere avanzerà per fasi, durante le quali i tratti di volta in volta interessati saranno percorribili con senso unico alternato e il contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Inoltre, per l’intera durata dei lavori non sarà possibile immettersi in via Veneto dalla rotatoria tra via Cella, via Gadolini e via Bianchi.

Via Borghetto

Partirà il 26 agosto, invece, l’asfaltatura del tratto finale di via Borghetto, dall’intersezione con via Ercole verso via Maculani, “andando così a completare – precisa Bongiorni – l’intervento di riqualificazione già in parte realizzato l’estate scorsa. Successivamente, si procederà con via San Bartolomeo nella sua interezza: da via Tramello a via Taverna, con l’intenzione di terminare il tutto entro la prima settimana di settembre. Entrambe le vie – aggiunge l’assessore – necessitavano di un risanamento del manto che, laddove ammalorato, amplifica l’effetto del transito degli autobus da cui sia via Borghetto, sia via San Bartolomeo sono interessate con frequenza, con un impatto considerevole anche in termini di carico.

Seguendo una programmazione coerente, pertanto, dopo aver razionalizzato nei mesi scorsi le linee del trasporto pubblico locale e alleggerito di circa il 40% i passaggi dei pullman nelle due vie, con le asfaltature portiamo a compimento le azioni di mitigazione garantendo anche una maggiore sicurezza per la circolazione”.

La segnaletica

Nei prossimi giorni verrà posata la segnaletica provvisoria di cantiere e saranno fornite le indicazioni operative di dettaglio relative anche alle modifiche temporanee della viabilità, in alcuni casi anche attraverso un’azione puntuale di volantinaggio in loco. “Le tempistiche indicate possono essere soggette a eventuali variazioni, legate ad esempio al clima, ma l’obiettivo principale – conclude il vicesindaco – è di terminare tutti gli interventi entro l’inizio dell’anno scolastico, momento dal quale si registra un fisiologico aumento di traffico in città”.

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