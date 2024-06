Tennis – Dal 22 giugno al 4 luglio l’Open femminile della Vittorino da Feltre

I campi in terra rossa della Vittorino da Feltre ospiteranno, dal 22 giugno al 4 luglio, la Delta Rem – AssiPiacenza Tennis Cup, torneo open femminile di tennis con montepremi di 3.000 euro, che vedrà anche l’assegnazione del 3° Memorial Domenico Mazzoni.

Il torneo, che ha alle spalle una storia pluridecennale, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal Presidente della società biancorossa, Gianluigi Tedesco, dal delegato provinciale della Federtennis e padel, Gianni Fulgosi, e dai rappresentanti dei due sponsor, Manuel Calegari, titolare di Delta Rem Autodemolizioni, e Francesco Marazzi, di Unipolsai AssiPiacenza.

“E’ proprio grazie a questi due storici partner della Vittorino che questo torneo continua la sua tradizione consolidandosi come uno dei principali appuntamenti agonistici a livello provinciale, così come era nelle intenzioni del compianto Domenico Mazzoni. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 giugno, ma sulla base di quelle finora pervenute siamo legittimati a ipotizzare un torneo di alto livello, con giocatrici di classifica 2.1 e 2.2 che sicuramente contribuiranno a rendere spettacolare anche questa edizione”.

Ha evidenziato Marazzi

“La nostra collaborazione con la Vittorino da Feltre è cosa storica e consolidata, sia a beneficio dell’attività ricreativa dei soci, sia per quella sportiva e agonistica. L’Open femminile ha riscosso nelle sue ultime edizioni grande interesse da parte del pubblico e degli appassionati, e l’idea per il futuro è quella di cercare di organizzare un evento di livello sempre più alto”.

Calegari, nipote di Domenico Mazzoni

“Vorrei sottolineare la capacità organizzativa della Vittorino da Feltre e l’apprezzabile scelta di voler dedicare il trofeo a mio nonno che si era sempre impegnato in prima persona per sostenere non soltanto questo torneo di tennis, ma anche, da grande amante e appassionato di sport, le iniziative del CONI per avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva”.

Chiusura riservata al delegato provinciale della Federazione tennis e padel, Gianni Fulgosi, che ha anticipato un importante appuntamento agonistico giovanile in programma a fine estate alla Vittorino.

Le parole di Fulgosi

“L’Open femminile è il torneo con il più alto montepremi a livello provinciale e mi auguro che, sulla scia del favorevole momento che sta vivendo il tennis italiano, abbia il giusto successo. A settembre, sempre grazie alla disponibilità e alla collaborazione della Vittorino, porteremo a Piacenza per la prima volta il Campionato italiano Under 11, un evento che porterà sul nostro territorio migliaia di persone provenienti da ogni regione, e che dimostra la grande capacità organizzativa del mondo sportivo piacentino”.