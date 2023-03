Terzo e ultimo appuntamento musicale “Il Jazz al Centro” il 19 marzo

Domenica 19 marzo alle 17,30 presso il Centro Commerciale Gotico si terrà il terzo e ultimo appuntamento musicale “Il Jazz al Centro”. Tanta musica jazz con formazioni divertenti e coinvolgenti negli spazi del centro commerciale la domenica pomeriggio.

Sul palco “The McKeeney Sisters & the Hot Fellas” che fin dal nome ammicca alle atmosfere degli Anni Trenta e Quaranta, con un trio vocale che armonizza le voci sulla scia delle Boswell Sisters, delle Andrew Sisters o del nostro Trio Lescano, accompagnato da fidati swinganti musicisti.

The McKeeney Sisters & the Hot Fellas

Il trio vocale McKeeney sisters, fondato nel 2013, rievoca le celebri “sisters” degli anni Trenta e Quaranta e le loro caratteristiche armonizzazioni in close harmony, riproponendone gli arrangiamenti vocali originali.

Il trio sceglie accuratamente abiti, trucco e acconciature nello stile dell’epoca dando vita a uno spettacolo elegante e divertente.

Si parte dal suono spiccatamente Dixieland delle Boswell sisters, si passa per l’epoca delle big band e dei grandi autori della swing era, si arriva alle Andrews sisters, le fidanzate dell’America in guerra, fino alla spensieratezza dello swing italiano e del Trio Lescano e agli echi dello swing americano e europeo in Italia.

Le cantanti: Milena Macchini, Micaela Calvano, Clelia Giardina, si esibiscono accompagnate dagli Hot Fellas, musicisti di prim’ordine della scena swing italiana. La loro formazione di accompagnamento: Arturo Garra (clarinetto), Francesco Moglia (chitarra), Vito Zeno (contrabbasso), Marcello Colò (batteria).

Un repertorio accattivante e versatile per un evento da non perdere!

Organizzato in collaborazione con il Jazz Fest Piacenza, come evento collaterale alla manifestazione, “Jazz al Centro” è un appuntamento ormai consolidato e di successo che va a impreziosire la folta schiera degli eventi collaterali del cartellone.

L’obiettivo dichiarato di “Jazz al Centro” è quello di restituire questa musica alla gente, avvicinando chiunque a un tipo di repertorio solitamente riservato ad appassionati e addetti ai lavori.

INGRESSO LIBERO