Tir si ribalta in autostrada, conducente incastrato nell’abitacolo e liberato dai vigili del fuoco – FOTO

Tir si ribalta in autostrada, conducente ferito e traffico in tilt. I fatti sono accaduti questa mattina, lungo il raccordo che congiunge le autostrade A1 e A21. Per motivi da chiarire, l’autotrasportatore ha perso il controllo del mezzo pesante ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che subito si sono messi all’opera per estrarre il conducente ferito dalla cabina. Un lavoro non facile in seguito al quale, però, i pompieri sono riusciti ad affidare il ferito alle cure del 118. I sanitari, considerate le lesioni riportate dall’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto l’autista al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale.