Intrappolato in cima al vascone da nove giorni, tratto in salvo il gatto Poldo

Il 14 febbraio scorso era riuscito a raggiungere la cima del “vascone” di Fiorenzuola, senza però riuscire più a scendere. Parliamo di Poldo, un gatto di 14 anni, che da nove giorni era imprigionato a diversi metri d’altezza, incapace di raggiungere la terraferma. In questi giorni la vicenda di Poldo aveva avuto parecchio risalto nella comunità fiorenzuolana, tanto da diventare uno dei protagonisti della Zobia, il celebre carnevale.

Ma oggi, 23 febbraio, Poldo è stato tratto in salvo. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Romeo Gandolfi: “Tutto bene quel che finisce bene. Il gatto Poldo, alla ribalta della cronaca cittadina dei giorni scorsi e ripreso da tanti nella Zobia 2023, è stato recuperato dal vascone questa mattina da Paolo Ferri titolare della Lattoneria Ferri. Piena soddisfazione per il lieto fine che ottimisticamente davo per scontato”.