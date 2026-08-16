A Travo il 23 agosto arrivano i Mercanti di Qualità, una domenica tra bancarelle, sapori e cultura

Sarà una domenica all’insegna dello shopping, delle tradizioni e della scoperta del territorio quella in programma il 23 agosto a Travo, dove tornano i Mercanti di Qualità.
Per tutta la giornata, la fiera proporrà un’ampia varietà di bancarelle con prodotti e articoli di qualità, accompagnate dagli ultimi imperdibili saldi e dalle prime anticipazioni sulle collezioni e sulle tendenze dell’autunno.
Non mancheranno inoltre gli spazi dedicati ai creativi e i giochi di una volta, pensati per riportare grandi e piccoli alle atmosfere di un tempo.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Travo, sarà anche un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio.
Tra gli appuntamenti della giornata ci saranno infatti i viticoltori locali, pronti a presentare i propri prodotti, e gli stand gastronomici curati dagli Alpini, con le specialità da gustare durante la visita alla fiera.
La giornata offrirà inoltre l’opportunità di conoscere meglio il patrimonio storico e archeologico di Travo, grazie alle visite al Parco archeologico e al museo.
Un appuntamento che punta quindi a mettere insieme commercio, enogastronomia, tradizione e cultura, trasformando la domenica di Travo in una giornata di festa e scoperta.