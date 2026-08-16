A Bobbio torna “Ar Dasbrat”, il 22 e 23 agosto un weekend di saldi e musica

Bobbio si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello shopping, della musica e dell’animazione con il ritorno di “Ar Dasbratt – Summer Edition”, l’iniziativa promossa dai Commercianti di Bobbio.
L’appuntamento è fissato per sabato 22 e domenica 23 agosto, quando le vie del centro storico si vestiranno a festa per accogliere residenti e visitatori in cerca di occasioni. Protagonisti saranno i negozi cittadini, che proporranno saldi fino al 70%, con l’obiettivo di svuotare i magazzini e offrire prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Il programma entrerà nel vivo sabato pomeriggio, a partire dalle 16, con la musica di “Rythm & Swing”, che accompagnerà l’atmosfera festosa nelle vie del centro. Per l’occasione, i negozi resteranno aperti anche in serata, dando ai visitatori la possibilità di fare acquisti fino a tardi e di vivere il centro di Bobbio in un clima di festa.
Un weekend pensato dunque non solo per lo shopping, ma anche per animare il cuore della città e valorizzare le attività commerciali locali, trasformando il centro storico in un grande spazio all’aperto dedicato alle occasioni, alla musica e alla socialità.