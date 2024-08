Travolto da un’auto mentre pedala in via Veneto, ferito ragazzino di 16 anni

Travolto da una vettura mentre pedala in sella alla sua bicicletta. Ferito un ragazzino di 16 anni. I fatti sono accaduti a Piacenza. Il giovane stava pedalando nei pressi della rotatoria che collega via Veneto e via Pietro Cella. Improvvisamente una vettura, una utilitaria, lo ha travolto.

Nonostante l’impatto sia stato molto violento, con il 16enne che ha letteralmente sfondato il parabrezza prima di cadere sull’asfalto, fortunatamente il ragazzino non ha riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso in condizioni non preoccupanti. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.