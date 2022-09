L’allarme di sindacato SIULP: “Entro il 2026 trenta agenti in meno per la questura di Piacenza, numeri da commissariato” – AUDIO

Con un nuovo decreto, la questura di Piacenza potrebbe avere ben trenta agenti in meno. L’allarme arriva dal sindacato SIULP (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia).

“Il 16 agosto scorso un atto ordinativo del capo della polizia ci ha portato a conoscenza di una riduzione della pianta organica della questura di Piacenza che si andrà a ridurre di circa trenta unità entro il 31 dicembre 2026”, lo comunica il segretario provinciale del sindacato, Oliviero Pietrarelli, “verrà ridotto anche l’organico degli agenti assistenti, quindi le basi più operative: siamo preoccupati”.

Ma come si è arrivati a questo decreto? “Tra il 2015 e il 2017 è stata fatta una ricognizione a livello ministeriale e dipartimentale, una ricognizione che però andrebbe confrontata con altri territori: per esempio, la città di Lodi, che ha 47 mila abitanti, quindi meno della metà di Piacenza, avrà cinquanta unità in più rispetto al nostro territorio. Quindi ci sorgono delle perplessità, questo decreto andrà visto tecnicamente”.

“La questura di Piacenza rischia di arrivare a numeri da commissariato pur avendo attività da città di maggiori dimensioni: per esempio noi abbiamo settori impegnativi come la Logistica, abbiamo le partite di calcio. Come attività siamo paragonabili a una città come Modena, solo che almeno Modena può contare su diversi commissariati e noi no. A tal proposito prendiamo l’esempio di Castel San Giovanni, un territorio ampio e confinante con altri territori delicati: attualmente è presidiato da una stazione dei carabinieri che conta due unità, mentre solo lì dovrebbe esserci un commissariato con trenta o quaranta persone. Di fronte a una situazione come questa, invece, andiamo a ridurre il personale complessivo da circa 190 poliziotti a circa 160, con una riduzione consistente della base perché gli agenti assistenti passerebbero dagli attuali 117 a 77, il che significherebbe azzerare il nucleo Volanti”.