Università Cattolica di Piacenza Open Day per le lauree Magistrali martedì 12 marzo

Università Cattolica di Piacenza open day, il campus piacentino si presenta martedì 12 marzo con le sue opportunità ai laureati e laureandi di primo livello. Ritorna infatti l’Open Day delle lauree magistrali, che si svolgerà in dual mode sia in presenza sia online.

Università Cattolica di Piacenza Open Day il calendario

Il calendario della fitta giornata comincia alle 9.30 in Aula 13 con la facoltà di Scienze della formazione, di cui si presenta il corso di laurea in Progettazione pedagogica nei servizi per i minori. Alle 10 la facoltà di Economia e Giurisprudenza presenta nell’auditorium Mazzocchi i seguenti corsi: Global business management (dalle 10 alle 10.30); Banking and consulting (dalle 10.30 alle 11); Innovazione e imprenditorialità digitale (dalle 11 alle 11.30); Food marketing e strategie commerciali – Interfacoltà con Scienze agrarie, alimentari e ambientali (dalle 11.30 alle 12); Gestione d’azienda (dalle 12 alle 13).

Scienze agrarie, alimntari e ambientali

Alle 10.30 la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali propone in sala convegni la presentazione del corso in Agricoltura sostenibile e di precisione (dalle 10.30 alle 11.30) e successivamente quella di Scienze e tecnologie alimentari (dalle 11.30 alle 12.30).

Durante l’evento, nell’atrio d’onore, alle 10.30 e alle 13, sarà possibile partecipare alle visite guidate della sede e del collegio presente nel campus. I tutor di gruppo e gli studenti dei corsi di laurea saranno a disposizione dei ragazzi per rispondere a domande riguardanti l’ateneo, si potranno conoscere le opportunità di studio e di lavoro all’estero, ricevere informazioni sui criteri di ammissione ai corsi di laurea e gli aspetti relativi alla determinazione dei contributi universitari, ma anche conoscere i servizi per l’inclusione, volti ad aiutare gli studenti a vivere l’esperienza universitaria secondo le loro specifiche esigenze per il successo formativo ed il necessario supporto tecnico amministrativo.

Il centro pastorale

Ci si potrà informare anche sul Centro Pastorale, luogo di accoglienza, ascolto, confronto, preghiera e formazione.