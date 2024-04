In Università Cattolica si parla di migrazioni di ieri e di oggi il 23 aprile con don Davide Baraldi

Un calcio all’indifferenza è quello che si propone l’incontro dal titolo “Le migrazioni: uno sguardo al passato per essere presenti”, organizzato al campus di Piacenza dell’Università Cattolica martedì 23 aprile in Aula 16 dalle 10.30 alle 12.30. Realizzato in collaborazione con il Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione della facoltà di Scienze della formazione, dipartimento di pedagogia, l’appuntamento intende approfondire il complesso tema delle migrazioni, ma anche la differenza di genere, le forme di violenza e l’incontro con realtà culturali molto differenti dalla propria. L’occasione è data dalla presenza di don Davide Baraldi, autore del romanzo “Gli dei altrove”.

All’ordine del giorno alcune domande a cui i presenti cercheranno di rispondere: come si può educare a vedere più da vicino fenomeni che ci sembrano lontani e a cui rischiamo di restare indifferenti? Come è possibile sostenere i processi partecipativi e l’attivazione personale nelle dinamiche storiche, sociali e politiche? Come lo sguardo al passato e la consapevolezza storica ci possono aiutare a vivere il presente e il futuro in maniera differente?

Gli interventi saranno di Marta Busani, docente di storia contemporanea dell’Università Cattolica, che tratterà il tema “Guardare le migrazioni nello sviluppo storico-sociale”, mentre Alessandra Augelli, docente di Pedagogia Sociale e Interculturale” della Cattolica, intratterrà i presenti sul tema “Essere presenti alle/nelle migrazioni”. L’intervento di don Davide Baraldi avrà per titolo “Incontro con l’alterità e apertura al possibile nei percorsi di crescita umana”. Durante l’incontro gli studenti dei corsi di Storia Contemporanea e di Pedagogia Sociale e interculturale si alterneranno sia con letture sia nel porre domande agli ospiti. A chiusura dei lavori si svolgerà la consegna della Borsa di studio in memoria della “Dott.ssa Antonia Conti” e del “Professor Vittorio Anelli”.