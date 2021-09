Vaccinazioni Covid in farmacia, si parte il 7 settembre: “Aperte alle persone maggiorenni prive di fattori di rischio”

Vaccino anti Covid anche in farmacia in tutta l’Emilia-Romagna: al via da domani, martedì 7 settembre, le prenotazioni, da effettuare anch’esse contattando direttamente la farmacia. Sul sito della Regione ER Salute al link https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti l’elenco di quelle disponibili, al momento 176 da Piacenza a Rimini.

Un’ulteriore possibilità offerta ai cittadini non vaccinati, che potranno ricevere la somministrazione, dunque, ancora più vicino a casa. Questo, infatti, uno degli obiettivi dell’accordo sottoscritto tra Regione e Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate: intercettare, informare e sensibilizzare soprattutto i dubbiosi, grazie al prezioso ruolo di presidio di salute e al rapporto fiduciario con i cittadini svolto dai farmacisti.

E la vaccinazione, naturalmente, avverrà con gli stessi standard di massima sicurezza che hanno sempre contraddistinto il lavoro della macchina vaccinale emiliano-romagnola: tutto è stato organizzato con il fondamentale supporto delle Aziende sanitarie e dei medici di medicina generale, a partire dagli specifici corsi di formazione per i farmacisti somministratori.

Chi può vaccinarsi

Possono vaccinarsi in farmacia solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare alcun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l’aver sofferto di determinate malattie in passato. La vaccinazione sarà effettuata o direttamente nei locali della farmacia, o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti. I vaccini utilizzati saranno Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.

Le prenotazioni

Chi desidera vaccinarsi in farmacia può accedere al portale ER-Salute, scegliere la farmacia convenzionata presso la quale eseguire la vaccinazione all’interno della lista regionale di quelle aderenti al progetto, disponibile sempre sul portale ER-Salute e costantemente aggiornata, contattarla e prenotare la vaccinazione. Il cittadino può recuperare al contempo sul portale ER-Salute la scheda di valutazione (disponibile al seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/scheda ) per l’idoneità alla vaccinazione in farmacia comprensiva del modulo di consenso e dell’informativa sul trattamento dei dati personali e presentarla, adeguatamente compilata, al farmacista vaccinatore a cui intende rivolgersi.

La logistica e gli standard dei locali

Le farmacie e i farmacisti devono rispettare tutti gli iter e gli standard della campagna vaccinale: dalla predisposizione adeguata degli spazi al rispetto dei diversi step, dall’anamnesi fino all’osservazione post inoculazione passando per la disponibilità di una serie di strumenti sanitari di primo soccorso, compresi alcuni farmaci o dispositivi medici che il farmacista deve essere in grado di fornire tempestivamente agli operatori sanitari chiamati per intervenire in caso di complicazioni.

Dal punto di vista della logistica, i farmacisti possono scegliere se effettuare le vaccinazioni in un locale all’interno della farmacia, che deve essere separato dagli spazi destinati alle attività ordinarie, o negli spazi normalmente utilizzati dalla farmacia, ma solo negli orari di chiusura, oppure in apposito locale esterno separato dalla farmacia.

Al farmacista spetta infine il compito di inserire nell’anagrafe vaccinale i dati relativi alla somministrazione eseguita, conservare tutti gli atti per gli stessi tempi stabiliti per le Aziende sanitarie e fornire al cittadino l’attestazione di avvenuta vaccinazione.