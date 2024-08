Comparto di via Giordani – via Verdi, da lunedì 5 agosto al via i cantieri per la pavimentazione

Al via lunedì 5 agosto i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido in via Giordani – con termine programmato in settembre, prima della riapertura delle scuole – così come il cantiere di manutenzione della sede comunale di via Verdi, di cui è previsto il rifacimento del tetto; un intervento, quest’ultimo, che si protrarrà per tutto il mese di settembre.

“Abbiamo voluto programmare queste due opere contemporaneamente, nel periodo in cui il traffico urbano è di minore impatto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni – proprio con l’obiettivo di contenere al massimo gli inevitabili disagi che si verranno a creare, temporaneamente, nel comparto compreso tra via San Vincenzo, via Santa Franca, via Verdi e via Scalabrini, anche a seguito delle modifiche alla viabilità e agli spazi di sosta che i cantieri comporteranno”.

“Le ordinanze predisposte dagli uffici tecnici comunali, in particolare Strade e Viabilità, tengono conto delle diverse fasi temporali di andamento dei lavori, garantendo comunque gli accessi interni ai residenti della zona e la possibilità di raggiungere ogni tratto interessato in caso di emergenza e urgenze”.

“Per i passi carrai che si affacciano direttamente sulle aree di cantiere – aggiunge Bongiorni – sarà predisposta un’apposita area di sosta, sino ad esaurimento dei posti disponibili, nel tratto di via Giordani adiacente alla scuola, zona che sarà interdetta al traffico. Nelle scorse settimane abbiamo provveduto a una capillare attività di informazione e volantinaggio, ma rinnovo l’invito ai residenti a contattare l’Ufficio Viabilità allo 0523-492062, 0523-492288 o a scrivere a viabilita@comune.piacenza.it per richiedere, con una semplice autocertificazione, l’autorizzazione a posteggiare in questo spazio dedicato. L’Ufficio, con sede in via Manzoni 7, è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario”.

Il tratto di via Giordani compreso tra Stradone Farnese e via San Siro sarà accessibile solo ai veicoli autorizzati, mentre il tratto successivo tra via San Siro e piazza Sant’Antonino sarà chiuso a tutti i mezzi, con impossibilità di accedere ai passi carrai. Contestualmente, nelle vie San Siro, Santa Franca e Verdi, i residenti potranno transitare in entrambi i sensi di marcia, così come i veicoli autorizzati; il parcheggio Politeama sarà raggiungibile da via Santa Franca. In via San Vincenzo, infine, inversione del senso di marcia con direzione consentita da Stradone Farnese a via Scalabrini.

“Ringrazio sin d’ora tutti i cittadini interessati – conclude l’assessore – confidando nella loro collaborazione, fondamentale per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori”.

L’ordinanza viabilistica di riferimento e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web comunale, al link diretto comune.piacenza.it/muoversi.