Violenza su bambini, anziani e disabili, Convegno sabato 11 novembre a Piacenza – AUDIO

Violenza su bambini, anziani e disabili un tema delicato spinoso ma purtroppo sempre attuale, se ne parla Sabato 11 novembre alle ore 10 presso l’Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 12 qui a Piacenza

Violenza su bambini, anziani e disabili un fenomeno nascosto

“Ad ostacolare il trapelare di questi eventi sicuramente il silenzio e la paura di chi assiste – illustra la Dottoressa Maria Cristina Meloni della Mc Academy – ho seguito casi di questo genere dove chi ha parlato è stato additato come un infame, questo crea una vera e propria catena del silenzio. Ed è quest’ultimo alla base del problema in tutte le forme di violenza, sia nelle strutture che fuori. E’ il silenzio di chi a paura di parlare che sia vittima o ha in qualche modo assistito. Altro problema è il disinteresse di tutti noi perchè finchè non ci tocca non ci interessa, così si raggiunge la stasi”.

Audio intervista alla Dottoresa Maria Cristina Meloni

Violenza su bambini, anziani e disabili obiettivi del convegno

“Tra gli obiettivi del convegno – anticipa la Dott. Meloni – puntare il faro sulla violenza senza però allarmare, la necessità è anche quella di mettere in risalto tutte quelle persone che operano in questi contesti con deontologia, amore e passione. Trasmettere quelli che sono gli strumenti per riconoscere i segnali di una violenza, cosa fare in caso questi segnali vengano identificati, parleremo nell’incontro anche di quello che è l’aspetto giuridico, la denuncia, come segnalre un caso, come parlare con un bambino. Sarà poi la volta della prevenzione, nei nidi e nelle strutture, chi li coordina, le grandi cooperative, possono fare qualcosa per prevenire? Creando un clima di benessere generale anche per chi lavora in questi contesti, con dei controlli su operatori ed educatori, la figura dell’operatore. Tutte quelle figure che possono captare una situazione prima che degeneri”.

Protagonisti diversi operatori di diverse esperienze

“Ho voluto che ci fossero più punti di vista – ancora Meloni – la parte psicologica, quella giuridica, il punto di vista personale di chi lavora con i bambini come le maestre, il punto di vista più mediatico, Roberto Forti di Radio Sound parlerà della risonanza mediatica di questi temi, l’impatto sul cittadino e le accortezze di chi fa il lavoro di giornalista deve avere prima di divulgare queste notizie”.

Violenza su bambini, anziani e disabili un incontro per tutti

“L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza non solo agli addetti ai lavori – indica Meloni – nello specifico genitori di bambini piccoli, figli di genitori adulti, parenti o caregiver di persone con disabilità e poi anche agli addetti ai lavori. Una cosa importante ci sananno anche i rappresentanti di due tra le più importanti cooperative di Piacenza Aurora Domus e Unicoop perchè hanno in gestione nidi e strutture”.

Violenza su bambini, anziani e disabili i relatori

Nel tavolo dei relatori, ci saranno a rappresentanza della Unicoop e dell’Aurora Domus , due grandi cooperative del territorio che gestiscono nidi e strutture per anziani e disabili, la Dott.ssa Valentina Suzzani e la Dottoressa Martina Platè.

Come sempre, al fianco di Meloni su questo tema, L’avvocato Sara Soresi, entrambe co-autrici del libro ‘Il maltrattamento nelle scuole d’infanzia e strutture per anziani e disabili. Dalla scoperta all’intervento: guida pratica per genitori, figli e caregiver.”, pubblicato da FrancoAngeli editore.

Nel tavolo dei relatori una squadra di più figure esporranno il loro punto di vista personale e professionale sul tema: Dott. Provenzano Forti, conduttore RadioSound Piacenza 24, Dott.ssa Bergamaschi, Maestra Scuola De Gasperi Dott.ssa Pittore, Maestra Scuola d’Infanzia Castell’Arquato, Dott.ssa Consonni, referente progetti scuola e delegato provinciale Comitato Italiano Paraolimpico.

Informazioni

Sabato 11 novembre alle ore 10 presso l‘Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 12 a Piacenza, la partecipazione è gratuita.