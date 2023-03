Vittime del web, casi in aumento del 20%. A Piacenza la campagna della polizia: “Tenetevi stretta la vostra vita privata, non sempre i social ve la restituiscono” – AUDIO

Rispetto al 2022, aumentano del 20% le problematiche causate da una cattiva navigazione in internet. Un dato piacentino che rispecchia però il trend nazionale. E’ emerso questa mattina durante la tappa locale della campagna “Una vita da social”. Il truck della polizia di Stato ha sostato per tutta la mattina in piazza Cavalli accogliendo gli studenti delle scuole per una giornata all’insegna della sensibilizzazione.

“A otto anni vengono regalati i primi smartphone, come regalo della Prima Comunione, potenti mezzi per navigare sul web quando, allo stesso tempo, i genitori sono disarmati di fronte ai pericoli della rete. Per questo cerchiamo di fare il punto e darci delle regole comuni”. Lo ha spiegato Alessandra Belardini, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Regionale.

Ma i giovani sono consapevoli dei rischi?

“Poco. Bisogna comunicare con i giovani. I ragazzi oggi usano la rete da soli, ma non comunicano con professori e genitori. Non ci sono momenti di riflessione, insomma. E incontri come quello di oggi servono proprio per fermarsi un attimo a riflettere. La rete non va demonizzata, anzi, è il futuro: dobbiamo semplicemente utilizzare la rete gradualmente, senza darle troppo di noi. Ciò che è la vita di tutti i giorni non va condivisa in modo sfrenato: le cose belle vanno vissute in maniera intima, non spiattellate sui social”.

Problemi soprattutto per gli adulti

Non solo bambini comunque, anzi. La maggior parte delle problematiche sono legate al mondo degli adulti. Parliamo di piaghe come il trading online, romantic scam, sex extortion. Sono questi gli ambiti che vedono il maggior numero di vittime.

“A Piacenza i ragazzi risultano molto attenti e devo dire che l’ufficio provinciale scolastico è sempre al nostro fianco: gli incontri nelle scuole, per esempio, sono aumentati del 40%”, continua Belardini.