Volley – Gas Sales Piacenza: ripresa della preparazione, domenica arriva Trento

Reduce dalla trasferta di Civitanova Marche che ha segnato il primo passo falso in campionato, Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di allenamento per preparare la sfida di domenica 17 novembre (ore 15.30) al PalabancaSport con Itas Trentino.

Programma settimanale

Martedì: pesi, atletica e tecnica

Mercoledì: riposo, atletica e tecnica

Giovedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica

Venerdì: atletica e tecnica, riposo

Sabato: atletica e tecnica, riposo

Domenica: rifinitura, ottava giornata di andata di Superlega con Itas Trentino (PalabancaSport ore 15.30).

Gianluca Galassi, centrale Gas Sales Piacenza

“A Civitanova siamo stati poco lucidi in alcuni momenti della gara, prima o poi una sconfitta doveva arrivare ma personalmente vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, credo che questo risultato metta ancora più pepe sulla nostra stagione, ora dobbiamo tornare in palestra a lavorare. Noi sappiamo giocare a un ottimo livello ma se lo abbassiamo possiamo diventa difficile con ogni squadra, ancora di più contro un avversario del calibro della Lube. Riprendiamo a lavorare, la sconfitta di Civitanova potrà esserci molto utile per il futuro, adesso iniziamo a concentrarci sulla partita in casa con Trento”.