Volley – La Gas Sales Bluenergy è pronta al big match con Perugia, Gironi: “Il servizio farà la differenza” – AUDIO PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla quinta puntata della rubrica settimanale “Primo Tempo”. In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l’opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella quinta puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Fabrizio Gironi, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future. Unisciti a noi mentre esploriamo le vittorie, le sfide e l’ambizione che guidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella sua avventura nella Superlega di Pallavolo.

"Primo Tempo", la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall'opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino.

Gas Sales Bluenergy, vittoria convincente contro Cisterna

È stata una partita complicata, nonostante un primo set assolutamente dominato da noi. Nel secondo parziale è arrivata la reazione di Cisterna, ma siamo stati molto bravi a tenere la concentrazione sempre alta nel finale. Loro hanno vinto il terzo set, mentre nel quarto siamo partiti subito forte e abbiamo chiuso la sfida.

Gas Sales Bluenergy, tanti appuntamenti ravvicinati

Sta per iniziare un periodo lungo e complicato, in cui ci sarà bisogno di tutti quanti. Giocare ogni tre giorni e muoversi per tutta l’Italia e l’Europa è veramente impegnativo. Il riposo è una parte fondamentale nelle routine di un atleta, ma nel prossimo mese dovremo fare gli straordinari.

Gas Sales Bluenergy, big match con Perugia

Perugia è un top team, sarà uno scontro diretto. Loro sono molto forti in battuta, quindi dobbiamo cercare di limitarli su quell’aspetto. Dovremo aggredirli fin dal primo colpo e poi lavorare bene con il muro-difesa.

