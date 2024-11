Volley, Serie B – La Canottieri Ongina va a caccia del bis d’autore: trasferta a Modena contro la Villa d’Oro

Compiere un’impresa è difficile, ripetersi ancora di più. In serie B maschile, la Canottieri Ongina va a caccia del bis d’autore affrontando domani la trasferta di Modena, dove alle 20 sarà ospite della National Transports Villa d’Oro nella palestra “Marconi”. La squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi (7 punti in classifica) è reduce dal colpaccio casalingo contro Scanzorosciate (3-1) e ora sfida i rossoneri, a -1 in graduatoria ma tra le squadre più blasonate del girone C.

Le parole di coach Gabriele Bruni

“Villa d’Oro è una squadra composta da giocatori di altissimo profilo, inoltre giocare in trasferta non è mai facile per tanti motivi. I rossoneri sono già rodati avendo cambiato poco durante l’estate al contrario nostro. Per noi sarà un bel banco di prova una settimana dopo Scanzorosciate, ma sono quelle partite che tutti vorrebbero giocare: scontrarsi sul campo contro realtà come Villa d’Oro è sempre stimolante. Dovremo avere quella sana incoscienza e una buona dose di coraggio per cercare di portare a casa un risultato positivo”.

Classifica

Hokkaido Bologna, Ferramenta Astori, Zotup Scanzorosciate 9, Stadium Mirandola 8, Volley Veneto Benacus, Canottieri Ongina 7, Modena Volley, National Transports Villa d’Oro Modena, Kema Asola Remedello 6, Mgr Grassobbio 5, Pallavolo Cremonese 4, Arredopark Dual Caselle 3, Radici Products, Imecon Crema 2, Univolley Carpi 1.