Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina difficile trasferta sul campo dell’Hokkaido Bologna

Altra sfida ad alto quoziente di difficoltà per la Canottieri Ongina in serie B maschile, di scena domani alle 21 al PalaSanLazzaro a San Lazzaro di Savena (Bologna) contro l’Hokkaido Bologna nella nona giornata d’andata del girone C di serie B maschile.

Sabato scorso, i gialloneri di Gabriele Bruni hanno ceduto nettamente in casa allo Stadium Mirandola, nuova capolista insieme alla Ferramenta Astori con le due squadre che si sfideranno in questo turno. A -1 dalla coppia di testa ci sono proprio i felsinei, in orbita con 18 punti al terzo posto, mentre i piacentini sono settimi a quota 12.

Fausto Perodi vice allenatore della Canottieri Ongina

“Veniamo da una settimana difficile dove abbiamo fatto fatica ad allenarci per problemi fisici di vari giocatori. De Biasi è fermo e lo sarà per un po’, alcuni sono acciaccati e cerchiamo di mettere insieme i cocci dopo una precedente settimana impegnativa con 3 partite in 8 giorni. Bologna è una squadra in ottima forma, il recente passo falso contro Modena Volley ci può stare essendo una mina vagante. L’Hokkaido è una formazione giovane ma ben impostata, fin qui ha sfruttato bene il calendario ed esprime un gioco veloce molto buono. Il nostro obiettivo è non far esprimere la loro pallavolo, partendo dal nostro canto con la battuta e proseguendo poi con il muro-difesa”.

Classifica

Stadium Mirandola, Ferramenta Astori 19, Hokkaido Bologna 18, Zotup Scanzorosciate 15, National Transports Villa d’Oro Modena 14, Volley Veneto Benacus 13, Canottieri Ongina 12, Modena Volley, Radici Products, Pallavolo Cremonese 11, Kema Asola Remedello 8, Arredopark Dual Caselle 7, Mgr Grassobbio 6, Imecon Crema, Univolley Carpi 2.