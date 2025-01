Volley, Serie B – Rimonta vincente per la Canottieri Ongina a Carpi (2-3)

Il 2025 della Canottieri Ongina inizia con una clamorosa rimonta in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni capace di spuntarla nel braccio di ferro a Carpi contro l’Univolley. Sotto 9-3 al tie break, i piacentini hanno trovato la forza per ribaltare una situazione che nel punteggio sembrava ormai compromessa. Nelle fasi decisive del match, gli ace di Belfanti e Giacomini dopo il provvidenziale turno al servizio di Ramberti (9-9) hanno aiutato nell’impresa, decisa dai posti quattro gialloneri: Ruggeri è stato implacabile nei momenti clou, mentre la palla che ha fatto scatenare l’esultanza è stata messa a terra da Scaffidi (15-17). La squadra ha saputo sopperire anche all’uscita dopo pochi scambi dello schiacciatore Chadtchyn, alle prese con un problema fisico che l’ha estromesso dalla contesa; nel complesso, è stato il collettivo (panchina compresa) a riuscire a risalire la corrente dopo aver pagato dazio in precedenza.

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“Abbiamo rimesso in piedi una partita che ormai sembrava persa. Il nostro rammarico è nel terzo set, dove abbiamo commesso veramente troppi errori, non riuscendo a tradurre in punti numerose difese prodotte. Nella quarta frazione siamo stati bravi a sbagliare meno e a riuscire a giocare anche più sporco e intelligente, cosa che a volte non riusciamo a fare. Gli alti e bassi sono sempre stati di squadra e non legati a singoli. Ora lavoriamo in vista del prossimo match contro Montichiari”.

In classifica, la Canottieri Ongina sale a quota 17 punti che valgono l’attuale nono posto condiviso con Arredopark Dual Caselle. Sabato alle 18 a Monticelli duello contro la Ferramenta Astori, sesta a quota 23.

UNIVOLLEY CARPI-CANOTTIERI ONGINA 2-3

(25-21, 21-25, 25-23, 21-25, 15-17)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti, Chadtchyn, Pène, Giacomini, Scaffidi, Chirila, Rosati (L), Belfanti, Bocu, De Biasi (L), Ruggeri, Aquino, Nasi, Tagliaferri. All.: Bruni