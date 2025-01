Volley, Serie B2 – Trasferta troppo ostica a Brescia per River Decalacque: 3-0 Promoball

Il River Decalacque si arrende in tre set nel match che lo vedeva opposto alla forte formazione bresciana del Promoball, seconda forza del campionato ed in piena lotta per il salto di categoria. Le rivergaresi, dopo aver perso nettamente il primo parziale, hanno comunque lottato e giocato alla pari con le avversarie.

Vittoria meritata in casa bresciana, tuttavia va detto che le ragazze del presidente Tiboni, a parte il primo set, hanno retto lo scontro con una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria. Le statistiche certificano una ricezione positiva al 64% e perfetta al 38%, 2 muri per le locali ed 8 per il RIVER, infine un misero 23% in attacco per le piacentine.

Sabato 18 gennaio al Palarebecchi scenderà la formazione del Brescia Volley. Bisogna fare risultato.

PROMOBALL SANITARS BS – DECALACQUE RIVER PC 3-0

(25-13 25-21 25-19)

PROMOBALL SANITARS BS: Macobatti 3, Bandera (L2), Gatti 1, Conti, Bergamaschi, Diana 6, Cecchetto 13, Ferrari 5, Olivieri 3, Ruggeri, Popolini 9, Bertoletti (L1), Negri 6, Castellini 7, All. Nibbio, Ass. All. Panizza;

DECALACQUE RIVER PC: Ragnoli 6, Gionelli 1, Caviati 2, Rocca 2, Chinosi 8, Padrini, Colombini, Alberti 6, Molinari 3, Soragna 1, Domeniconi (L1) 1, Pisani A. (L2), All. Vassallo, Ass. All. Carini;