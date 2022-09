Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, buona la prima uscita stagionale

Buona la prima uscita stagione per la Pallavolo San Giorgio in vista della stagione 2022/2023 nel campionato nazionale di serie B2 che nell’allenamento congiunto, giocato sabato 10 settembre, ha superato per 3-1 (25-22, 21-25, 25-17, 25-20) le pari categoria del Galaxy Volley Parma.

Vinto il primo parziale, le piacentine sono state superate nel secondo per imporsi successivi due. Coach Capra ha dato spazio a tutto il roster traendo buoni spunti per i successivi impegni del precampionato. Nel fine settimana tra il 17 e 18 settembre la Pallavolo San Giorgio parteciperà al torneo ‘Il sorriso di Ele’ che si terrà ad Albisola, provincia di Savona, dove parteciperà, oltre al team piacentino, la Normac Genova con le squadre di B1 e C, le lombarde del Mondial Clima Amatori Volley Orago (B2), le piemontesi del Junior Volley Casale Monferrato (B2) e le padrone di casa dell’Iglina Albisola (serie B2).