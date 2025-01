Punti di vista: “Stagione drammatica”. L’analisi di Amorini dopo Corticella-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ritorniamo nell’incubo. Alla vigilia della trasferta con il Corticella, squadra che nelle ultime tre partite in casa aveva fatto zero punti, le mie sensazioni erano quelle di poter finalmente abbandonare i pensieri negativi. Ma quest’anno su questa squadra è di fatto impossibile fare qualsiasi previsione, e Corticella diventa una delle tante Waterloo di una stagione che è obiettivamente drammatica.

Quattro gol su quattro regalati, Greco che esce per manifesta difficoltà, Santarpia che serve su un piatto d’argento il quarto gol ad una squadra di tanta corsa e pochissima qualità che vince con pieno merito. Ma attenzione che gli errori di Greco e Santarpia non diventino gli alibi di una prestazione comunque insufficiente: la squadra ha creato troppo poco per risollevare una partita ampiamente alla portata.

Alla fine contestazione fortissima alla squadra, al settore tecnico e alla società. Nessuno immune. La società, che in settimana chiuderà con Palma, le sta provando tutte per provare a uscire da una situazione che ogni volta è più complicata.

