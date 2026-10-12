Volley –  Squadre VAP al via in campionato: Under 19 in B1, Under 17 e Under 15

12 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
vap

Una volta terminato il programma di gare amichevoli di pre campionato, le formazioni della Volley Academy Piacenza tirano le somme in vista della prima giornata (tra venerdi 14 e sabato 17 ottobre) che andranno ad affrontare nelle varie categorie di competenza.

U19 – campionato Serie B1 e under 19 – allenatore Michele Fanni

«Sono soddisfatto delle prestazioni offerte dalla squadra nel corso di questi allenamenti congiunti disputati con avversarie brave tecnicamente, che sbagliano poco e che danno continuità al primo e al secondo tocco: situazione che al momento ci crea ancora qualche difficoltà. L’ultima sfida in ordine di tempo ha riguardato la trasferta a Pavia contro una squadra con caratteristiche di questo tipo, dove abbiamo giocato una gara dai contenuti altalenanti. Sabato debuttiamo nel campionato di B1 contro una formazione toscana di caratteristiche analoghe e sarà l’occasione per raccogliere una serie di valutazioni che mi auguro siano positive. In generale, alterniamo momenti di alti e bassi in attacco mentre la correlazione muro-difesa sta già funzionando abbastanza bene»

U17 – campionato Serie C e U17 – allenatore Donato Maggipinto   

 «Metà squadra è formata da ragazze nuove quindi è naturale che occorra un po’ di tempo per amalgamare il gruppo. Detto questo, la squadra mi ha impressionato favorevolmente per quanto riguarda atteggiamento e disponibilità durante tutto il periodo di pre campionato. L’impegno si è sempre mantenuto costante, ai massimi livelli, e ho visto cose molto positive sul piano tecnico e tattico mentre dobbiamo ancora lavorare riguardo a ricezione e difesa, ma la strada che stiamo percorrendo è sicuramente quella giusta»

 U15 – campionato Prima Divisione e U15 – allenatore Simone Mazza

«Le gare amichevoli giocate nei mesi estivi hanno permesso alle ragazze di fare gruppo e di conoscersi, non solo sul piano personale ma anche tecnico e tattico. La squadra conta ottime individualità ma in generale direi che tutte le ragazze offrono qualità e fisicità importanti che ci consentono di guardare con ottimismo al duplice impegno in campionato che ci attende. Valide le soluzioni in attacco, riscontrate anche quando la palla non è perfetta mentre dobbiamo migliorare il servizio che manca ancora un po’ di efficacia»

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