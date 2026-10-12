Volley –  Squadre VAP al via in campionato: Under 19 in B1, Under 17 e Under 15

Una volta terminato il programma di gare amichevoli di pre campionato, le formazioni della Volley Academy Piacenza tirano le somme in vista della prima giornata (tra venerdi 14 e sabato 17 ottobre) che andranno ad affrontare nelle varie categorie di competenza.

U19 – campionato Serie B1 e under 19 – allenatore Michele Fanni

«Sono soddisfatto delle prestazioni offerte dalla squadra nel corso di questi allenamenti congiunti disputati con avversarie brave tecnicamente, che sbagliano poco e che danno continuità al primo e al secondo tocco: situazione che al momento ci crea ancora qualche difficoltà. L’ultima sfida in ordine di tempo ha riguardato la trasferta a Pavia contro una squadra con caratteristiche di questo tipo, dove abbiamo giocato una gara dai contenuti altalenanti. Sabato debuttiamo nel campionato di B1 contro una formazione toscana di caratteristiche analoghe e sarà l’occasione per raccogliere una serie di valutazioni che mi auguro siano positive. In generale, alterniamo momenti di alti e bassi in attacco mentre la correlazione muro-difesa sta già funzionando abbastanza bene»

U17 – campionato Serie C e U17 – allenatore Donato Maggipinto

«Metà squadra è formata da ragazze nuove quindi è naturale che occorra un po’ di tempo per amalgamare il gruppo. Detto questo, la squadra mi ha impressionato favorevolmente per quanto riguarda atteggiamento e disponibilità durante tutto il periodo di pre campionato. L’impegno si è sempre mantenuto costante, ai massimi livelli, e ho visto cose molto positive sul piano tecnico e tattico mentre dobbiamo ancora lavorare riguardo a ricezione e difesa, ma la strada che stiamo percorrendo è sicuramente quella giusta»

U15 – campionato Prima Divisione e U15 – allenatore Simone Mazza

«Le gare amichevoli giocate nei mesi estivi hanno permesso alle ragazze di fare gruppo e di conoscersi, non solo sul piano personale ma anche tecnico e tattico. La squadra conta ottime individualità ma in generale direi che tutte le ragazze offrono qualità e fisicità importanti che ci consentono di guardare con ottimismo al duplice impegno in campionato che ci attende. Valide le soluzioni in attacco, riscontrate anche quando la palla non è perfetta mentre dobbiamo migliorare il servizio che manca ancora un po’ di efficacia»