XX Fiera della Pancetta Piacentina Dop, torna domenica 5 maggio a Ponte dell’Olio

XX Fiera della Pancetta Piacentina, il 5 maggio, il borgo di Ponte dell’Olio ritorna a vestirsi a festa per celebrare il suo prodotto di eccellenza: la Pancetta Piacentina D.o.p., uno dei tre salumi D.o.p., che la provincia di Piacenza vanta tra le sue ricchezze agroalimentari, insieme a coppa e salame piacentino.

XX Fiera della Pancetta Piacentina, una manifestazione importante

Sarà una manifestazione importante realizzata per attrarre nel borgo della Val Nure visitatori ed esploratori del gusto, alla ricerca di buon cibo, cultura e natura.

XX Fiera della Pancetta Piacentina, stands gastronomici in piazza I maggio

Domenica 5 maggio a partire dalle 9 del mattino e fino alle ore 19, numerosi stand gastronomici saranno distribuiti in tutto il paese per animare una grande festa e i negozi saranno aperti tutto il giorno. Quest’anno la Fiera della Pancetta, tornerà in piazza I maggio, cuore pulsante del borgo.

Pancetteria d’autore

Alle 9:30 lo stand della “Pancetteria d’autore”, a cura della cooperativa di comunità ValNure , aprirà la manifestazione, e si potranno degustare le pancette dei salumifici di Ponte dell’Olio. Per l’occasione saranno tagliate le pancette Riserva del Borgo, 30 pancette stagionate 12 mesi presso le cantine comunali, una vera eccellenza pontolliese che si potrà trovare solo in questa occasione.

Un programma di intrattenimento corposo

Non mancheranno momenti musicali, e altre iniziative di intrattenimento raccolte in un corposo programma che accompagnerà i visitatori per tutta la giornata.

XX Fiera della Pancetta Piacentina per i bambini

Due saranno i momenti ludico-creativi per i bambini: alle ore 10 e alle ore 15, a cura dell’associazione Masterkids Italia: “IN CUCINA CON MASTERKIDS”, dove i bambini potranno improvvisarsi grandi chef e cucinare pisarei e gnocchetti.

Apertura della manifestazione

Alle ore 11,00 in Via Vittorio Veneto, davanti all’ex municipio, avrà avvio la manifestazione con l’inaugurazione ufficiale della XX edizione della Fiera della Pancetta alla presenza delle autorità, seguita dalla sfilata dello storico Corpo Bandistico Pontolliese e delle sue majorettes.

Esibizioni di danza classica e moderna

Alle ore 12 la scuola di danza A.S.D. Il Nuovo Balletto ducale sede di Ponte dell’Olio vi aspetta in piazza I maggio per una esibizione di danza classica e moderna.

XX Fiera della Pancetta Piacentina menu a tema a partire dalle ore 12

Per trascorrere una bella giornata non potrà certo mancare la gastronomia: alle 12 tutti i bar e i ristoranti della borgata proporranno menù a tema in cui la pancetta sarà protagonista. In piazza I maggio saranno presenti stand enogastronomici con possibilità di pranzare sotto la tensostruttura PALAPANCETTA.

Gli appuntamenti del pomeriggio

Il programma delle iniziative proseguirà anche nel pomeriggio con un secondo appuntamento musicale con il Corpo Bandistico Pontolliese, alle ore 15 e, alle ore 16 proseguirà con un evento di degustazione di olio EVO a cura dell’Azienda Agricola Bononi presso il suggestivo spazio espositivo delle ex- Fornaci.

La chiusura

L’ultimo evento della giornata è curato dalla cooperativa di comunità ValNure che propone “Un giro di Pancetta”: aperitivo a base di vini e salumi della Val Nure alle ore 17 presso il loro stand in Piazza I Maggio.

Organizzatori

La manifestazione, giunta quest’anno alla ventesima edizione, è organizzata dal Comune di Ponte dell’Olio, in collaborazione con la cooperativa CoolTour, la cooperativa di comunità ValNure, il gruppo Vega e con diverse associazioni e realtà locali.

Informazioni

Appuntamento dunque a Ponte dell’Olio, il cinque maggio, per una giornata all’insegna del buon cibo, della cultura e del divertimento. Informazioni info@cooltour.it o sulla pagina Facebook: I sapori del borgo