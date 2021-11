6 giorni delle rose di Fiorenzuola: la 25a edizione dall’1 al 6 luglio 2022

La 6 Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola d’Arda si appresta a tagliare un traguardo importante, quello della 25a edizione, ossia un quarto di secolo di vita. L’appuntamento, ufficializzato nel calendario Uci, è fissato dall’1 al 6 luglio 2022.

In quei giorni al Velodromo “Attilio Pavesi” si sfideranno molti fra atlete e atleti e che sono stati protagonisti nel ciclismo su pista alle recenti Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Roubaix. Ogni anno infatti, la 6 Giorni delle Rose richiama campioni e campionesse da tutto il mondo.

Parità di genere

Dall’anno scorso poi, l’organizzazione ha stilato un programma con una perfetta parità di genere fra gare maschili e femminili, con la grande novità delle gare a coppie (valide per il ranking Uci della madison) divise in due parti. Tre sere per le donne e poi le altre tre per gli uomini.

Qualche novità

Ma per il prossimo anno c’è anche una novità. Per il 3 e il 4 agosto è stata messa in calendario un’altra competizione. Il Memorial Attilio Pavesi, gara internazionale (di classe 2 Uci) sempre per Elite (uomini e donne), con varie specialità di endurance. Una manifestazione che intende celebrare il campione olimpico di Caorso (scomparso nel 2011 a centouno anni di età), il quale proprio il 4 agosto del 1932 conquistò l’oro (il primo a cinque cerchi nella storia del ciclismo italiano) ai Giochi di Los Angeles.

4 agosto: data storica

Quattro agosto che fra l’altro è anche la data di inizio della prima 6 Giorni delle Rose, nel 1998. Non solo. Il 4 agosto di quest’anno, la Nazionale italiana ha vinto la Tokyo uno strepitoso oro nell’inseguimento a squadre, con atleti (Ganna, Milan, Lamon e Consonni) che in questi anni sono spesso stati protagonisti a Fiorenzuola, vincendo almeno una gara internazionale ciascuno. Una data quindi da celebrare a dovere.

Due grandi appuntamenti dei quali, nelle prossime settimane, verranno svelati i dettagli.