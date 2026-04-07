Kickboxing – 16 medaglie per la Yama Arashi a Chiari

La Yama Arashi brilla a Chiari nel Torneo Lombardia Kickboxing kids, gara organizzata dal comitato regionale Federkombat per giovanissimi tesserati (dai 5 ai 15 anni) e con 470 iscritti.La formazione piacentina ha partecipato con una squadra capitanata dai tecnici Davide Colla ed Erika Boselli, cogliendo ben sedici medaglie.

“Sono particolarmente grato – le parole del direttore tecnico Gianfranco Rizzi – a Davide ed Erika per la passione e la competenza profusa per la crescita dei nostri “cuccioli”. I risultati, ma soprattutto il potenziale e la coesione mostrati da questo gruppo di giovanissimi a questo evento ci conferma che il vivaio della Yama Arashi gode di ottima salute”.

Le medaglie d’oro portano la firma di Edoardo Ferrari, Benedetta Cutaia (bis a testa negli Old Cadets), Gabriele Nani, Laura Shutevsky, Melissa Bramieri e Olivia Finetti. Edordo Ferrari ha trionfato sia nel Light Contact sia nel Kick LIght al limite dei 52 chilogrammi, mentre nella specialità Point Fight Benedetta ha trionfato nella categoria Speranze in due categorie (-30 e -33 chilogrammi). Gli Old Cadets hanno visto sul gradino più alto del podio anche Nani (-45 chilogrammi nel Point Fight cinture gialle arancioni verdi) e Shutevsky (stesso grado e stessa specialità ma al limite dei 50 chilogrammi). Infine, Melissa Bramieri ha trionfato negli Young Cadets cinture gialle arancioni verdi (+45 chilogrammi) e Olivia Finetti ha vinto nella Demo Fight.

Quattro, invece, sono gli argenti, andati al collo di Beatrice Provini, Mattia Shutevsky e Aurora Migli (bis). Altrettanti i bronzi con Kristjian Madzov, Luca Merli, Nikola Madzov e Olivia Finetti.

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