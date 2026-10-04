Franzini dopo Piacenza – Scanzorosciate 4-0: “Il mio Piacenza più continuo” AUDIO

4 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Franzini dopo Piacenza Scanzorosciate

L’intervista Esclusiva di Radio Sound al tecnico del Piacenza Calcio dopo il poker rifilato al malcapitato Scanzorosciate, che vale anche il terzo posto in classifica a -5 dalla vetta (con una gara in meno rispetto a Chievo e Nibbiano)

La partita

Piacenza – Scanzorosciate 4-0, biancorossi terzi in classifica

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