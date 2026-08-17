Cimiteri comunali, prosegue la manutenzione: già partiti i lavori per le nuove cellette. Dopo l’estate il piano di estumulazioni

Diversi gli interventi in corso durante i mesi estivi nei cimiteri comunali di Piacenza, riguardanti sia opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia la realizzazione di ossari, la cui costruzione è prevista tra agosto e ottobre.

I lavori

Sono già partiti i lavori per 196 nuove cellette nel cimitero di Sant’Antonio, cui seguiranno quelli già programmati a San Lazzaro per 217 cellette e infine, tra gli ultimi giorni di settembre e la prima metà di ottobre, a Mucinasso per la costruzione di 224 nuovi ossari. Si utilizzeranno manufatti prefabbricati con struttura interna in alluminio, mentre le parti esterne prevedono lastre di finitura e di chiusura degli ossari stessi in marmo botticino.

Sul versante manutentivo, oltre a diverse tinteggiature che hanno interessato, ad esempio, la sala mortuaria, la chiesa nel cimitero di San Lazzaro e i bagni in tutte le strutture suburbane e frazionali, sono previsti anche interventi di natura straordinaria quali la riqualificazione della copertura – gravemente compromessa – del cimitero di Pittolo e l’avvio della sistemazione di alcune cappelle nel cimitero urbano di Piacenza.

Da settembre

Lavori previsti a partire da settembre, che riguarderanno in particolare i tetti, le lattonerie e gli intonaci. A San Lazzaro sarà inoltre completata, con intonacatura e imbiancatura, la sistemazione del soffitto della parte sinistra del cimitero, dove già si era intervenuti precedentemente con la sistemazione del tetto. Nei prossimi giorni, infine, si terrà un sopralluogo congiunto tra Comune e Servizi cimiteriali, per capire come affrontare in modo efficace anche il problema di ammaloramento delle condotte dell’acqua al cimitero di Roncaglia.

“Non senza fatica si sta cercando di portare avanti un programma di lavori coerente e razionale – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – nel tentativo sia di preservare al meglio l’esistente, sia di integrare i nostri cimiteri con nuove strutture necessarie. Il fabbisogno manutentivo resta alto, ma lo stiamo affrontando in modo flessibile e accompagnando le priorità, nel tentativo di garantire soprattutto la sicurezza delle strutture”.

Le estumulazioni

Parallelamente ai lavori di riqualificazione, procede anche il programma delle estumulazioni che, ormai da diversi mesi, viene portato avanti dal gestore dei servizi cimiteriali in sinergia con l’Amministrazione comunale: oltre 400 quelle eseguite nei primi mesi dell’anno. “Un iter necessario – sottolinea il vicesindaco Matteo Bongiorni – per supplire alla carenza di nuovi spazi di inumazione e per regolarizzare le numerose concessioni scadute, su cui stiamo progressivamente recuperando anche le pratiche arretrate accumulatesi nel corso degli anni. Ciò è funzionale anche a prevenire e contrastare situazioni di abbandono e incuria che possono generare degrado”.

Gli interventi prefissati dopo il periodo estivo sono già in calendario, compatibilmente con le condizioni ambientali, come segue: dal 7 al 20 settembre nel 5° reparto CSI, dal 6 all’8 ottobre nel 3° reparto per 77 estumulazioni e dal 12 al 24 per altre 32 nel 1° reparto CSA. Tra il 9 e il 28 novembre saranno condotte 61 operazioni di questo tipo nel 3° reparto CSA, mentre dal 14 al 18 dicembre sono previste circa 110 estumulazioni tra il 4° e il 5° reparto. Tra l’11 gennaio e il 13 febbraio 2027, infine, si preannunciano 73 interventi nel 2° reparto CSA.

Gli elenchi

Le attività in questione si riferiscono a istanze ricevute entro il 30 giugno, mentre per quelle che arriveranno di qui in avanti le estumulazioni saranno pianificate a partire dal febbraio 2027. “Tutti gli elenchi afferenti ai campi di inumazione a terra – spiega Bongiorni – sono sottoposti a una verifica per l’eventuale rinvenimento di manufatti storici da preservare, così come per ogni richiesta pervenuta si contattano i titolari della concessione chiedendo conferma della volontà di procedere”.

“Mi preme precisarlo, nel ribadire ancora una volta l’importanza della collaborazione da parte di tutti i cittadini, ricordando che sono stati affissi gli avvisi per le concessioni in scadenza e che le famiglie interessate possono sempre rivolgersi, per informazioni e chiarimenti a riguardo, alla sede operativa di via Caorsana 26”.

Gli uffici in questione rispondono allo 0523-610334 o all’indirizzo e-mail cimiteri.piacenza@gruppoaltair.it, nonché alla casella aziendaservizicimiterialipiacenza@legalmail.it per la posta elettronica certificata.

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