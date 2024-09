A Carpaneto arrivano i “pulmini sociali” per il trasporto di anziani e persone diversamente abili

Due mezzi, di cui uno allestito per il trasporto di carrozzine, per il Comune di Carpaneto. Il tutto nel contesto del trasporto “sociale”, rivolto a studenti, anziani e persone diversamente abili. Lo annuncia il sindaco Andrea Arfani.

Pulmini sociali

“Da diverso tempo parliamo dell’obiettivo di dotarci di mezzi per poter erogare il servizio di trasporto di alunni e persone fragili. Pensiamo al trasporto a scuola di ragazzi con necessità particolari, o all’accompagnamento di anziani a visite ed esami. Sino ad ora, abbiamo provveduto al primo attraverso l’utilizzo della nostra Pubblica assistenza, in collaborazione con quella di San Giorgio. Volevamo però dotarci di mezzi propri, per ampliare l’offerta di servizi”.

“Finalmente ci siamo: attraverso il fondamentale contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e l’utilizzo di fondi del Comune di Carpaneto, con il coordinamento del Servizio sociale dell’Unione Valnure Valchero e della Polizia locale, abbiamo acquistato due mezzi, di cui uno allestito per il trasporto di carrozzine”.

“È un risultato molto importante. Con questi mezzi, infatti, potremo iniziare, o meglio continuare, il trasporto ragazzi a e da scuola ogni giorno per tutto l’anno scolastico. Successivamente, adotteremo un regolamento per erogare il servizio di accompagnamento di persone fragili, a livello di Unione”.

“È la prima volta in cui nei nostri territori entra un servizio come questo, così strutturato e soprattutto dotato di mezzi”.

L’inaugurazione

Presenteremo i mezzi a tutta la cittadinanza, alla presenza della Giunta dell’Unione Valnure Valchero, dei Servizi dell’Unione e della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sabato 14 settembre alle 11.30 presso il Municipio di Carpaneto.

Il Consigliere delegato alle Politiche socio-sanitarie Maria Luisa Rossi: “Abbiamo a cuore l’attenzione per le persone più fragili, che hanno bisogni particolari che non devono essere dimenticati. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo acquisto, i Servizi dell’Unione, la Fondazione, la Pubblica assistenza, e i volontari che ogni giorno permettono e permetteranno l’accompagnamento dei nostri ragazzi speciali, e a breve anche dei nostri anziani”.