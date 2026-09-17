A Carpaneto inaugura il nuovo Museo dell’immagine, appuntamento sabato 19 settembre

Doppio appuntamento per il Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli che sabato 19 segnerà due importanti tappe della sua storia.

Presso la nuova sede operativa a Carpaneto (P.zza Scotti da Vigoleno, 3 – palazzo comunale) alle 15.00 sarà il Ministro piacentino Tommaso Foti ad inaugurare il “Museo dell’immagine” con il relativo catalogo.

Una raccolta molto speciale di attrezzature fotografiche e video con pezzi che vanno dalla fine dell’800 ai nostri giorni, testimoniando concretamente l’evolversi della tecnologia di un settore in perenne fermento, dall’analogico al digitale.

73 preziosi pezzi già catalogati (appena stampata la pubblicazione che li racconta) ed altri 60 che saranno catalogati successivamente.

Tra questi alcune chicche come le lanterne magiche di fine ‘800 e i banchi ottici a soffietto con struttura in legno che hanno accompagnato le prime fotografie a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Tutti i pezzi del museo arrivano dai soci stessi del Cineclub (alcuni non più in vita) e rappresentano un dono speciale per la comunità che può così ricostruire la storia della fotografia e della cinematografia, potendo osservare direttamente gli strumenti che l’hanno segnata.

All’inaugurazione del museo, oltre al Ministro, saranno presenti il presidente del Cineclub, Valter Sirosi, insieme ai componenti del direttivo e a vari soci. In arrivo da Venezia anche Flavia Petrin, presidente nazionale di AIDO, l’associazione che da diversi anni collabora proprio con il Cineclub piacentino.

Alle 18:00 il secondo appuntamento con l’inaugurazione ufficiale della sede del Cineclub e del gruppo fotografico “Non solo foto”, allestita grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Carpaneto e con il lavoro di diversi soci e simpatizzanti.

Sarà il Sindaco Andrea Arfani a tagliare il nastro dei locali che, oltre ad ospitare il museo, è un funzionale spazio per l’attività dei soci ma è pensato anche per organizzare incontri di formazione e di divulgazione per la collettività.

Al termine dell’inaugurazione sarà disponibile un rinfresco per gli intervenuti.