Basket, Serie C – Italia Chef confermato main sponsor del Piacenza Basket Club

Piacenza Basket Club comunica il proseguimento della partnership con Italia Chef che sarà ancora main sponsor per la stagione 2026/2027. La squadra biancorossa, impegnata nel campionato di Serie C, manterrà dunque la denominazione di Italia Chef Piacenza Basket Club.

Italia Chef é un’azienda che si occupa di Ristorazione Collettiva, con particolare riferimento ai settori Aziendale, Scolastico e Sanitario nelle aree del Nord Italia. La società ha sede a Piacenza e fa parte del Gruppo Consoli, di proprietà della famiglia Consoli di Brescia, attiva a livello nazionale da oltre 60 anni con oltre 3.000 dipendenti.