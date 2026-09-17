Basket, Serie C – Italia Chef confermato main sponsor del Piacenza Basket Club

17 Settembre 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Piacenza Basket Club

Piacenza Basket Club comunica il proseguimento della partnership con Italia Chef che sarà ancora main sponsor per la stagione 2026/2027. La squadra biancorossa, impegnata nel campionato di Serie C, manterrà dunque la denominazione di Italia Chef Piacenza Basket Club.

Italia Chef é un’azienda che si occupa di Ristorazione Collettiva, con particolare riferimento ai settori Aziendale, Scolastico e Sanitario nelle aree del Nord Italia. La società ha sede a Piacenza e fa parte del Gruppo Consoli, di proprietà della famiglia Consoli di Brescia, attiva a livello nazionale da oltre 60 anni con oltre 3.000 dipendenti.

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