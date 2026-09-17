Volley – Gas Sales Piacenza, il primo allenamento congiunto lo vincono i biancorossi. Boninfante: “Lavori in corso ma sono soddisfatto di quanto visto”

Questo pomeriggio al PalabancaSport, davanti a buon numero di spettatori presenti sugli spalti, Gas Sales Piacenza ha svolto il primo allenamento congiunto della stagione con EnergyTime Campobasso, formazione che partecipa al campionato di A3.

Nel corso dei quattro set giocati, tutti vinti da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il tecnico biancorosso ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione.

Prossimo allenamento congiunto sabato 19 settembre (ore 17.00) al PalabancaSport con Belluno Volley.

Un test, quello con Campobasso, utile per valutare lo stato di crescita del gruppo e proseguire il percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Nel corso della seduta, lo staff tecnico ha avuto l’opportunità di osservare da vicino i progressi della squadra sia sotto il profilo atletico che tattico, ricevendo risposte positive da parte di tutti gli elementi scesi in campo. L’allenamento congiunto ha rappresentato un’importante occasione per provare i meccanismi di gioco e favorire l’inserimento dei nuovi arrivati all’interno del sistema squadra.

Al di là del risultato e delle indicazioni tecniche emerse, la giornata ha confermato l’impegno, la disponibilità e la voglia di crescere mostrati dai ragazzi, aspetti fondamentali in questa fase della stagione.

Gas Sales Piacenza – EnergyTime Campobasso 4-0

(25-15, 25-22,31-19, 25-23)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Fraleone 3, Bovolenta 13, Zlatanov 10, Comparoni 9, Porro 1, Gutierrez 5, Pace (L), Leon 8, Brborić 7, Travica 1, Rizzo (L), Kotlar 3, Destro 2. All. Boninfante.

EnergyTime Campobasso: Fortes 6, Garnica, Valchinov 13, Arienti 5, Suraci 10, Guerrini 8, Consonni (L), Rescignano 2, Talevi 3, Facchi 3, Del Fra, Mondello 4, Masone, De Nigris. All. Bua.