Ciclismo – Sei “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink per il Giro Mediterraneo in Rosa

Sei “panterine” per tre giorni di gara. Ci sarà anche la Bft Burzoni VO2 Team Pink ai nastri di partenza dell’undicesima edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, con un week end lungo di gare Donne Open in Campania dove la formazione Donne Juniores piacentina diretta da Vittorio Affaticati schiererà Agata Campana, Giulia Costa Staricco, Irene Ferrari, Giada Galasso e le gemelle Martina e Alessia Orsi.

Le parole del ds Affaticati

“Inizieremo con una cronometro di circa 1700 metri a Frattamaggiore. La seconda tappa partirà da Crispano e vedrà un primo tratto iniziale in linea di 30,7 chilometri per poi affrontare sette giri di un circuito di 6650 metri per oltre 81 chilometri con l’arrivo a Santa Maria di Vico.

In queste seconda frazione, le ragazze affronteranno una salita di circa 5 chilometri da ripetere 8 volte dove verranno assegnati tre Gran premi della montagna. Infine, la terza frazione di domenica a Caivano (12 giri di un circuito totalmente pianeggiante di 7 chilometri e 600 metri). Saremo al via con sei ragazze e cercheremo di essere sempre nel vivo della corsa per raccogliere il miglior risultato possibile”.