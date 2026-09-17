Volley, Serie B1 – Buona la prima per la VAP: esordio positivo nonostante la sconfitta

Nonostante la sconfitta, è una buona prima uscita per la Volley Academy Piacenza, che nella nuova stagione sarà impegnata su due fronti: nel campionato giovanile Under 19 e nel campionato nazionale di Serie B1.

Di fronte a una formazione esperta come la Pallavolo San Giorgio, già protagonista in B1 nelle ultime tre stagioni, le giovani atlete della VAP hanno mostrato grande impegno, carattere e buone qualità tecniche, riuscendo a crescere nel corso della gara e a conquistare con merito il quarto set.

Nel primo parziale le ragazze di coach Michele Fanni pagano soprattutto l’emozione dell’esordio in una categoria nuova e San Giorgio ne approfitta, imponendosi nettamente per 25-11.

Più equilibrato il secondo set, che vede le due squadre affrontarsi punto a punto fino al 18-15. Nel finale, però, le padrone di casa trovano l’allungo decisivo e si portano sul 2-0.

Decisamente più combattuto il terzo parziale, con la VAP capace di rimanere a contatto fino al 20-19. Ancora una volta, però, San Giorgio accelera nel momento decisivo e chiude 25-19.

La reazione della VAP arriva nel quarto set. Le giovani piacentine aumentano l’efficacia nella fase muro-difesa, trovano continuità al servizio e riescono a esprimersi con maggiore incisività anche in attacco. La squadra di Fanni prende così il largo e sul 21-15 sembra avere ormai il set in pugno.

San Giorgio, però, non molla e dà vita a una straordinaria rimonta, riuscendo a riportarsi sul 20-20. Gli ultimi scambi sono combattutissimi, ma questa volta è la VAP a trovare la lucidità necessaria per chiudere il parziale sul 25-23 e conquistare una meritata soddisfazione.

«Ho apprezzato il massimo impegno da parte di tutte le ragazze – sottolinea Elena Koleva, direttore sportivo della VAP – e la volontà di raggiungere un buon livello di gioco. San Giorgio è una squadra navigata, conosce bene la categoria, mentre le nostre ragazze sono alla loro prima esperienza in B1. Il risultato va quindi letto anche alla luce di questa considerazione. Avranno modo e tempo per adattarsi a questa nuova realtà e per migliorare alcune situazioni di gioco. C’è ancora da lavorare, ma credo che coach Fanni possa considerarsi soddisfatto di questa prima uscita».

Positivo anche il commento di Camilla De Servi, classe 2010 e più giovane del gruppo: «Il livello è molto più alto rispetto alle mie esperienze precedenti, però sto cercando di adattarmi e sono felice che lo staff tecnico mi conceda questa opportunità. Loro sono una squadra esperta e aggressiva, noi abbiamo cercato di contrastarle, riuscendoci in parte e vincendo meritatamente l’ultimo set».

Per la Volley Academy Piacenza, dunque, un esordio che lascia indicazioni positive: la strada da percorrere è ancora lunga, ma carattere e qualità mostrati soprattutto nel quarto set rappresentano una buona base da cui ripartire.

Pall. San Giorgio – Volley Academy Piacenza 3-1

(25-11, 25-18, 25-19, 23-25)

Pall. San Giorgio: Jotov 10, Giglioli 3, Feroldi 14, Pratissoli 3, Bonelli 1, Pagot 9, Giordano 2, Galelli G. (L), Gerosa 11, Cornelli 18, They, Tonini, Galelli L. (L), Ironi. Allenatore: Matteo Capra. Vice allenatore: Stefano Dagradi.

Volley Academy Piacenza: Abondio 9, Momo 8, Lamberti 4, Isitor 8, Agosto 3, Fenzio 4, Carlà (L), Olivi 4, Lara Fondin 4, Mosetti, Lunardini 5, De Servi 3, Ferri (L), Carli, Di Luzio 2. Allenatore: Michele Fanni. Vice allenatore: Paolo Bergamaschi.