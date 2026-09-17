Giro di spaccio stroncato grazie a YouPol, ennesimo successo dell’app della polizia per le segnalazioni dei cittadini: in un anno 13 arresti – AUDIO

17 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Spaccio fermato con YouPol, l'ultimo successo dell'app della polizia

Ancora una volta l’app YouPol ha dimostrato di essere uno strumento efficace. L’operazione messa a segno ieri dalla polizia ne è un esempio lampante: un’organizzazione internazionale dedita allo spaccio smantellata, e le indagini erano partite appunto dalle segnalazioni di alcuni cittadini tramite l’applicazione.

Cos’è YouPol

L’app era nata con l’obiettivo di segnalare in modo semplice e immediato episodi di bullismo, cyberbullismo. Successivamente l’app si è ampliata, iniziando a raccogliere segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, offrendo così un ulteriore strumento a chi assiste o viene a conoscenza di situazioni potenzialmente pericolose.

Tra le funzionalità disponibili c’è la possibilità di allegare foto, video e messaggi audio, elementi utili a fornire maggiori informazioni sulla situazione segnalata. È inoltre possibile condividere la propria posizione tramite geolocalizzazione e comunicare direttamente con gli operatori della Polizia di Stato attraverso una chat dedicata.

L’interfaccia è stata progettata per essere semplice e immediata, così da rendere la procedura di segnalazione accessibile e veloce. YouPol rappresenta quindi un ulteriore canale di comunicazione tra cittadini e Polizia di Stato, mettendo le possibilità offerte dagli strumenti digitali al servizio della sicurezza.

L’applicazione è disponibile per dispositivi iOS e Android attraverso App Store e Google Play.

https://youpol.poliziadistato.it/landing

I dati piacentini

In un anno le segnalazioni sono state 1153, di queste 576 hanno riguardato casi di spaccio di droga su strada. “E’ la dimostrazione che lo spaccio è dunque un fenomeno molto sentito dalla cittadinanza”, commenta il questore Gianpaolo Bonafini. Una ventina i casi legati al bullismo, una trentina quelli inerenti a casi di violenza domestica.

Altri 500 casi riguardano reati vari o comportamenti sconvenienti: furti, rapine, truffe, risse, ubriachezza molesta.

In un anno la polizia, grazie all’app YouPol, ha effettuato 13 arresti e 12 denunce: gli arrestati sono 8 tunisini, 4 egiziani e un albanese. Tra i denunciati 10 egiziani e 2 tunisini. Sempre grazie all’app la polizia ha tolto dalla strada circa 80 grammi coca, 120 hashish e denaro per 4mila euro.

Siamo soddisfatti del rapporto tra la polizia e i piacentini, il largo utilizzo di YouPol dimostra che si tratta di una cittadinanza attiva”, commenta Bonafini. “Quando il cittadino partecipa in maniera attiva alla sicurezza, per noi è un valore aggiunto. Rispetto alla mia esperienza, Piacenza sta dando segnali molto positivi. Il nostro motto è “esserci sempre” e grazie a questa collaborazione coi cittadini riusciamo davvero a esserci sempre”.

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