Accordo sul prezzo del pomodoro da industria, la soddisfazione di Coldiretti

L’accordo sul prezzo del pomodoro da industria per il Nord Italia raggiunto nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, consente finalmente alla filiera di poter procedere con una pianificazione seria delle superfici, aspetti fondamentali per valorizzare una coltura in cui Piacenza primeggia per tradizione e qualità oltre che per ettari destinati, circa 10mila.

Così il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli commenta l’intesa raggiunta sul prezzo del pomodoro, che per la campagna 2025 è stato fissato a 142.5 euro a tonnellata con una scaletta che premierà la qualità, consentendo una maggiorazione fino a 2.5 euro a tonnellata.

“Le OP unite e un prezzo già definito prima delle semine – commenta Gallizioli – sono indubbiamente fattori molto positivi e gettano le basi per una programmazione coordinata responsabile delle superfici e delle tempistiche, a beneficio della competitività del comparto.

Definire un prezzo di riferimento condiviso già ad inizio anno, permette infatti alla parte agricola di pianificare la coltivazione avendo una certezza del prezzo di vendita e anche agli industriali serve per avere maggiori certezze sulle quantità della materia prima conferita.

L’appello – prosegue il direttore – è quindi di procedere nel buon percorso avviato con questo accordo, affinché l’alta qualità, la distintività e la sicurezza alimentare del nostro pomodoro possano essere valorizzate.

Ora sarà determinante una programmazione seria delle semine, per far fronte ad un’annata che, viste le avversità climatiche degli ultimi anni, si preannuncia lunga e complicata. Coldiretti – conclude Gallizioli – continua la battaglia in Europa alla difesa di questo prodotto eccellenza del nostro Made in Italy e fiore all’occhiello del territorio piacentino, chiedendo la revisione del codice doganale che consente con una minima lavorazione di spacciare per italiani prodotti che non lo sono”.