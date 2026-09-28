Addio a Nenna, il cordoglio della Diocesi: “Attenzione e ascolto per il territorio”. Venerdì la messa in suffragio

Venerdì 2 ottobre alle 18.30, nella Basilica di Santa Maria di Campagna, si terrà una santa messa in suffragio del Presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna, mancato sabato scorso dopo breve malattia. Un’iniziativa di Amministrazione e Direzione dell’Istituto di credito per dar modo ai dipendenti e ai piacentini tutti di rendere omaggio all’uomo e al manager del quale avevano imparato a conoscerne e apprezzarne le doti professionali e umane nel corso della più che ventennale esperienza in Banca di Piacenza. Ricordiamo che la Famiglia si raccoglierà privatamente nel suo ricordo.

Il cordoglio della Diocesi di Piacenza e Bobbio

La Diocesi di Piacenza-Bobbio esprime il proprio dolore per la morte del dott. Giuseppe Nenna, dal 2016 presidente della Banca di Piacenza. Nel solco tracciato dall’avvocato Corrado Sforza Fogliani, il dott. Nenna ha saputo mettersi al servizio della crescita dell’Istituto di credito e della società piacentina con grande professionalità, maturata in anni di lavoro nel settore bancario, e con la capacità di agire in una logica di lavoro d’insieme per la promozione dell’intero territorio, confermando quel forte legame di attenzione e di ascolto che ne ha sempre contraddistinto l’operato.

Inoltre, lo ricorda con gratitudine per la sensibilità dimostrata dall’Istituto da lui presieduto verso la conservazione e la valorizzazione dei beni storici, culturali e religiosi della nostra Chiesa locale.

La Diocesi esprime ai familiari e all’Istituto di credito le proprie condoglianze ed assicura la propria preghiera.