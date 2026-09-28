Gioco d’azzardo, Tagliaferri (FdI): “Nuovo ciclo 2027-2029, chiediamo risorse, numeri e risultati nel Piacentino”

«Prima di guardare al prossimo triennio vogliamo conoscere con precisione cosa è stato fatto negli anni precedenti: quante risorse sono state effettivamente utilizzate, quante persone sono state raggiunte e quali risultati sono stati ottenuti sul territorio».

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti sulla programmazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo da gioco d’azzardo nella provincia di Piacenza.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

L’AUSL di Piacenza ha pubblicato il 14 settembre un nuovo avviso di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore relativo al triennio 2027-2029, con termine per la partecipazione fissato al 30 settembre. Il nuovo ciclo segue le attività già sviluppate nelle annualità precedenti, compresa la co-progettazione relativa al 2026.

«Proprio perché non partiamo da zero – spiega Tagliaferri – riteniamo necessario disporre di una fotografia completa e confrontabile. Non basta conoscere quanto viene programmato: occorre verificare quanto sia stato effettivamente speso e soprattutto quali risultati abbiano prodotto gli interventi».

L’accesso chiede quindi i consuntivi economici delle precedenti annualità, le risorse assegnate e utilizzate nei Distretti di Piacenza, Levante e Ponente, le attività realizzate, gli utenti presi in carico e i nuovi accessi, i familiari coinvolti, gli eventuali abbandoni e le conclusioni dei percorsi.

Particolare attenzione viene riservata anche alle iniziative di prevenzione nelle scuole, al numero degli studenti raggiunti e all’evoluzione delle modalità di gioco, compreso quello online.

La richiesta punta inoltre ad acquisire gli indicatori utilizzati per valutare i risultati delle attività precedenti, gli atti della programmazione territoriale e un quadro che consenta di confrontare su basi omogenee il precedente ciclo con quello che prenderà avvio nel 2027.

«Il contrasto alle dipendenze richiede continuità – conclude Tagliaferri – ma la continuità della spesa deve essere accompagnata dalla continuità della verifica. Prima dei nuovi programmi vogliamo quindi leggere fino in fondo i risultati dei precedenti: numeri, territori, persone raggiunte e risorse realmente utilizzate».