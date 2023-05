Aggredisce gli agenti impugnando una bottiglia di vetro, 27enne bloccato e arrestato

Ieri sera intorno alle ore 20 le Volanti hanno proceduto all’arresto per resistenza e lesioni di un marocchino regolare di 27 anni, con a carico diversi precedenti per reati simili. Alcuni passanti, poco prima, avevano segnalato un soggetto molesto presso i giardini in via Camia. La polizia si è recata così sul posto a controllare. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato subito ad inveire contro gli operatori.

Poi, impugnata una bottiglia di vetro, l’ha mostrata con fare minaccioso agli agenti per poi tentare di fuggire. I poliziotti hanno tentato di bloccarlo ma l’uomo ha reagito aggredendoli. Portato in questura, il 27enne ha trascorso la notte presso le camere di sicurezza per poi affrontare questa mattina il processo di convalida dell’arresto.